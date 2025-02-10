10 самых романтичных ресторанов Киева для празднования Дня святого Валентина

Milk Bar

Это известное столичное заведение традиционно будет угощать своих гостей тематическими десертами ко дню влюбленных. Огромные кремово-муссовые клубники или целые торты с надписями "я тебя люблю" и "цьом" могут стать хорошим подарком для вашей пары.

Торты от Milk Bar ко Дню святого Валентина (фото: instagram.com/milkbarkyiv)

Или удивите ее круассаном в виде куба на завтрак с кремом с заварной черникой и крем-сыром. Верх десерта покрыт красной глазурью и надписью "люблю".

Круассановый куб "Люблю" (фото: instagram.com/milkbarkyiv)

Цены на десерты:

имбирный пряник - 145 гривен/70 граммов

торт "Кохаю дуже" - 790 гривен/450 граммов

круассановый куб "Люблю" - 385 гривен/300 граммов

малиновый кекс "Серденько" - 115 гривен/60 граммов

круассан в виде сердца "Swirl heart" - 290 гривен/200 граммов

печенье с кремом "You make me whoopie" - 185 гривен/140 граммов

муссово-шоколадный десерт "Клубничный краш" - 325 гривен/125 граммов

Адрес: улица Шота Руставели, 16.

G-Sky Lounge

Это ресторан в виде купола только для двоих на крыше многоэтажки Киева. Вы можете заказать живую музыку, профессионального фотографа, вкусный ужин и конечно романтическую атмосферу.

В ресторанах-куполах мужчины часто делают предложение своим любимым (фото: instagram.com/gskykyiv)

Купол украшают живыми цветами, свечами и шариками. Бронирование можно осуществлять на два часа. Стоимость стартует от 1 500 гривен.

Адрес: улица Радужная, 25 А.

Sorso

Винный гастробар готовит особый ужин к 14 февраля для своих гостей. Гастрономическое действо начнется с комплиментов в виде 50 мл Riesling Peter Nicolay, пряного Primitivo Salento или элегантного Prosecco Masottina Calmaggiore.

Далее посетителям подадут амисбуш от шефа: теплый сыр бри в миндальной корочке с малиновым соусом и копченой грушей или мини-ролл с ростбифом, запеченным перцем, вяленым томатом и попкорном из гречки.

Блюда в заведении Sorso (фото: instagram.com/sorso.kyiv)

Депозит для бронирования стола на двоих человек составляет 1 500 гривен, на четверых - 3 000 гривен.

Адрес: улица Петра Сагайдачного, 33.

Веранда на Днепре

Известное заведение Киева, расположенное на берегах Днепра, готовит особую программу ко Дню святого Валентина. Действо будет происходить на двух палубах.

На первой палубе вас очаруют мелодии рояля и мировые хиты от BRILITSKAYA. Хедлайнер вечера — известный украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара. Кроме того, выступит иллюзионист с микромагией. Начало в 15:00.

Подача блюд в "Веранде на Днепре" осуществляется с эксклюзивными винами (фото: instagram.com/veranda.on.the.river)

А на второй палубе соответствующее настроение создаст саксофон, вокал певицы ALETANA и кавер-группы KOMIXY. В завершение выступит диджей вместе с коллективом BLACK PUMAS Show Ballet. Начало в 16:00.

Адрес: Набережное шоссе, 11 А.

Маяк

Современный европейский ресторан приглашает на праздничный ужин в День святого Валентина. В заведении будет играть живая музыка, все пары получат сладкий комплимент от шефа, а профессиональный фотограф запечатлит ваши совместные воспоминания.

Вид из ресторана на склоны Киева (фото: instagram.com/mayak.rest)

Кроме того, у гостей заведения будет возможность получить подарки от партнеров, а именно: сертификаты на массаж, нишевую парфюмерию и уходовую косметику, шелковые изделия, цветы.

Изысканная подача брускет (фото: instagram.com/mayak.rest)

Адрес: Днепровская набережная, 2.

Прага

Ресторан "Прага" с 69-летней историей в очередной раз готов подарить вам замечательный вечер в компании любимого человека. В этом году особый вечер дополнит романтическое музыкальное сопровождение от KOYYA SAX и Artem Timan.

Интерьер ресторана "Прага" (фото: instagram.com/praha.restaurant)

Для бронирования столика на вечер Дня Святого Валентина нужно внести предоплату.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1

Tbiliso

Сеть грузинских ресторанов в Киеве предлагает для влюбленных музыкальный вечер и, конечно, сет с новым десертом от шефа. Блюда будут классическим грузинскими, но с оригинальными подачами. Например, видели ли вы когда-то хачапури по-аджарски в виде сердца? Если нет, то сможете попробовать 14 февраля в ресторане Tbiliso.

По разным адресам заведений также будут выступать разные исполнители и исполнительницы, поэтому проверяйте перечень, чтобы послушать что-то, что вам по душе. В ресторане советуют бронировать столик заранее.

Адреса: улицы Ивана Пулюя, 8 А; Салютная 2, Спасская, 8 А; Русановская набережная.

Al Fresco

Итальянский рыбный ресторан приглашает отпраздновать день влюбленных вместе. Заведение имеет очень изящный светлый и просторный интерьер, отличное обслуживание и отличные локации для фотографий.

К празднику залы обычно украшают воздушными шариками в виде сердечек, а также приглашают музыкантов, чтобы дополнить атмосферу живой музыкой.

Адрес: Обуховское шоссе, 6.

Бистро Пекаря

Сеть ресторанов в Киеве и области позаботится о романтической атмосфере для своих гостей 14 февраля.

Ресторанные сомелье помогут подобрать изысканные напитки к вашим блюдам, чтобы дополнить или раскрыть вкусы. А живая инструментальная музыка создаст соответствующую праздничную атмосферу!

Адрес: улица Тарасовская, 29.

11 Mirrors

Ресторан расположен на высоте 11 этажа, откуда открывается фантастический вид на столицу. 14 февраля гостей здесь будет ждать живая музыка, особый авторский десерт и коктейль.

К 14 февраля для гостей готовят специальные предложения (фото: instagram.com/11mirrors_restaurant)

К тому же в заведении можно заказать услугу предложения руки и сердца. То есть для вас все подготовят и зафиксируют этот щемящий момент.

На высоте птичьего полета вы можете сделать предложение руки и сердца (фото: instagram.com/11mirrors_restaurant)

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 34 А.