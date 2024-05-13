Вот сколько времени вам нужно бегать каждый день, чтобы похудеть

Бег - одно из самых эффективных упражнений для ускорения обмена веществ, сжигания калорий и приведения тела в форму.

Сколько времени вам нужно бегать каждый день, чтобы сбросить килограммы, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat this, not that.

Сколько бегать для похудения

Сколько времени вам нужно бегать каждый день, чтобы похудеть, зависит от вашего текущего веса, метаболизма, питания и уровня физической подготовки.

Бег может быть эффективным способом сжечь лишние калории и способствовать потере веса, но дело не только в продолжительности бега; интенсивность и последовательность также играют решающую роль.

Обычно вам нужно создать дефицит калорий, чтобы похудеть, то есть сжигать больше калорий, чем употреблять в пищу.

Бег - отличный способ держать себя в форме (Скриншот)

Бег может помочь компенсировать этот дефицит, но сочетание его со сбалансированным питанием и силовыми тренировками имеет важное значение. Общая рекомендация состоит в том, чтобы выполнять по крайней мере 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю для похудения, что означает примерно 30 минут в день, пять дней в неделю.

Однако если вашей целью является значительная потеря веса, вам может понадобиться увеличить как продолжительность, так и интенсивность пробежек.

Творческий подход к пробежкам может помочь улучшить ваши усилия по похудению. К примеру, высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) могут быть практичными для быстрого сжигания калорий.

Эти тренировки предполагают чередование коротких всплесков интенсивных упражнений с отдыхом или периодами меньшей интенсивности.

Включение HIIT в ваш распорядок бега может помочь вам максимально сжечь калории за более короткий промежуток времени. Независимо от вашего метода, постепенное увеличение продолжительности и интенсивности пробежек имеет решающее значение для эффективного прогресса и избежать травм.

Преимущества бега для похудения

Ускоряет ваш метаболизм

Регулярный бег может улучшить ваш метаболизм в покое и физической активности. Проще говоря, бег делает вас эффективным механизмом обмена веществ. Этот эффект может помочь в долгосрочном контроле веса.

Сжигает калории

Бег – это интенсивная сердечно-сосудистая тренировка, которая сжигает значительное количество калорий. Расход калорий зависит от таких переменных, как темп, продолжительность и уровень нагрузки, что делает его надежным методом установления дефицита калорий.

Направлен на потерю жира

Бег направлен на накопление жира для получения энергии, что делает его эффективным способом уменьшения процента жира в организме и улучшения состава тела. Последовательный бег в сочетании со сбалансированным питанием, надлежащим планом восстановления может привести к заметной потере жира со временем.

Улучшает вашу общую физическую форму

Поскольку ваша выносливость повышается во время бега, вы можете тренироваться дольше и с большей интенсивностью, что еще больше усилит усилия по похудению.

Это значит, что вы сможете бегать подольше или интенсивнее для спринтерских тренировок. Вы сможете поддерживать высокие уровни интенсивности во время всех беговых тренировок, что приведет к более положительному воздействию на потерю веса.