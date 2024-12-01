10 лучших женских духов на зиму: тепло, уют и стиль в каждой ноте

Зима - это не только сезон горячего чая, пушистых шарфов, но и прекрасное время для смены духов. В холодное время года ароматы раскрываются по-другому: более теплые, насыщенные композиции идеально дополняют зимнюю атмосферу, обволакивая теплом и комфортом.
РБК-Украина (проект Styler) подготовили подборку из десяти лучших женских духов, которые создадут ваше зимнее настроение.
В холодное время года лучше всего раскрываются ароматы с теплыми и насыщенными нотами:
Maison Francis Kurkdjian - Baccarat Rouge 540
Этот культовый аромат покорил сердца многих благодаря своей уникальной композиции. Сочетание нот амбры, шафрана, жасмина и еловой смолы создает теплый, магнетический аромат, оставляющий незабываемый шлейф.
Чувственный и загадочный аромат, согревающий в холодные дни. Ноты ванили, миндаля, кокоса и жасмина делают идеальным выбором для вечерних выходов.
Jo Malone - Velvet Rose & Oud
Глубокий аромат с нотами черной розы, древесного уда и специй. Это идеальное сочетание для ищущих парфюм с восточными акцентами, придающими роскоши.
Chanel - Coco Noir
Элегантный и насыщенный аромат, раскрывающийся нотами грейпфрута, розы, бобов тонкая и пачули. Chanel Coco Noir - это классика, подчеркивающая стиль и шарм. Всегда модно и вне времени!
Yves Saint Laurent - Добро пожаловать
Зимняя версия этого популярного аромата стала более насыщенной и теплой. Ноты лаванды, ванили, апельсинового цвета и меда делают его одновременно сладким и свежим.
Этот дух ассоциируется с уютом у камина. Сочетание сладкой ванили, табачных листьев, специй и какао создает теплый, насыщенный аромат, идеальный для зимних вечеров. Абсолютный хит и мастхев на зиму!
Для тех, кто любит свежесть даже зимой, этот аромат станет отличным выбором. Ноты можжевельника, сосны, лимона и ванили напоминают о морозных зимних прогулках среди снежного леса.
Этот дух создан для женщин, которые хотят чувствовать себя уверенно. В нем гармонично сочетаются ноты лаванды, ванили, ириса и пачули.
Этот аромат переносит в волшебный зимний вечер. Амбра, ваниль, белый жасмин и мускус создают магнетическую и таинственную композицию.
Lancome - La Nuit Тресор
Это дух для романтических зимних свиданий. Черная роза, орхидея, ваниль, пралине и ладана придают ему чувственность и роскошь.
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В материале использованы источники - Makeup, Notino, Brocard, Fragrantica.ua.