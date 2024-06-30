5 лучших упражнений для быстрого укрепления всего тела

В современном быстром мире найти время для эффективной тренировки может быть сложно. Однако для того, чтобы быть в форме, не всегда нужны часы в тренажерном зале. На самом деле короткие и эффективные упражнения могут помочь сжечь жир и нарастить мышечную массу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Это фантастическое упражнение для всего тела, которое ускоряет пульс, что делает его отличным выбором для сжигания жира на животе и поддержания отличной формы.
Встаньте, соединив ноги и разведя руки по бокам. Подпрыгните, расставив ноги и поднимите руки над головой. Вернитесь в исходное положение и снова подпрыгните. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.
Это высокоинтенсивная тренировка для всего тела, которая привлекает несколько групп мышц, в том числе ягодичные мышцы, что делает его эффективным сжиганием жира.
Присядьте и положите руки на пол. Отпрыгните ногами назад, приземлившись в положении планки и выполните отжим.
Поверните ноги в положение приседания и подпрыгните. Сделайте до трех подходов по 10-15 повторений.
Такое упражнение нацелено на сердце и эффективно сжигает жир на животе, повышая выносливость сердечно-сосудистой системы.
Встаньте в планку с прямыми руками и подтяните колено к груди, а затем поменяйте ноги. Постоянно увеличивайте скорость. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.
Динамическое упражнение, повышающее частоту сердечных сокращений, одновременно привлекая тело, что делает его эффективным упражнением для сжигания калорий и жира на животе.
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Поочередно бегом поднимайте колени к груди. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.
Выпады направлены на мышцы ног, одновременно привлекая тело для стабильности, что делает их эффективным упражнением для общей физической формы и сжигания жира.
Встаньте и поставьте вместе ноги. Сделайте шаг вперед одной ногой и опустите тело, пока оба колена не будут согнуты. После этого вернитесь в исходное положение.
Сделайте три подхода по 12-15 выпадов на ногу.
Выпады (фото: eatthis.com)
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