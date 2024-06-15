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10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Суббота 15 июня 2024 13:30
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10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году Эти приложения считаются лучшими для добавления текста на фото (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В мире, насыщенном визуальным контентом, привлечь внимание зрителей, особенно опытных, довольно сложно. К счастью, доказано, что сочетание текста и изображений может выделить вашу работу. Существует множество приложений для Android и iOS, которые помогут вам легко и быстро добавлять текст к фотографиям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на сайт фоторедактора Fotor.

Fotor

Платформы: iOS, Android, Web

Fotor - это приложение для тех, кто хочет легко и быстро отредактировать фотографии. Оно предлагает широкий выбор современных стилей шрифтов для добавления текста к изображениям.

Вы также можете настроить текст с помощью таких параметров, как изменение стиля шрифта, размера, цвета, межстрочного расстояния, прозрачности и многого другого.

Помимо добавления текста на фото, Fotor предоставляет множество инструментов редактирования фотографий, эффектов, шаблонов и функций, которые помогут вам реализовать ваши творческие идеи.

Плюсы

  • Легкое и быстрое добавление текста к фотографиям
  • Обилие стилей шрифтов
  • Гибкая настройка
  • Бесплатное использование
  • Мгновенная публикация в соцсетях

Минусы

  • Надоедливая реклама в бесплатной версии

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Fotor (фото: Fotor)

Adobe Express

Платформы: iOS, Android, и Web

Adobe Express - это многофункциональное приложение для редактирования фотографий, которое отлично подходит для добавления текста на изображения. Доступное на любых устройствах, оно позволяет добавлять текст к фотографиям в любом месте и в любое время.

Плюсы

  • Огромный выбор красивых шрифтов и профессиональные шаблоны
  • Отображение соотношений сторон для социальных сетей
  • Бесплатная 14-дневная пробная версия

Минусы

  • Ограничения бесплатной версии
  • Требуется учетная запись Adobe
  • Водяной знак в бесплатной версии

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Adobe Express (фото: Fotor)

Canva

Платформы: iOS, Android, Web

Canva - это бесплатное приложение для графического дизайна, доступное на различных устройствах. Сотни готовых шаблонов помогут вам найти вдохновение и добавить привлекательный текст к вашим фотографиям.

Плюсы

  • Большой выбор шрифтов и шаблонов
  • Разнообразные инструменты для работы с текстом
  • Многие функции бесплатны

Минусы

  • Ограничения бесплатной версии
  • Требуется регистрация

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Canva (фото: Fotor)

Befunky

Платформы: iOS, Android, Web

BeFunky - это простое в использовании приложение для редактирования фотографий, подходящее для тех, кто не имеет опыта работы с дизайном. Благодаря библиотеке красивых готовых шаблонов вы можете без труда добавлять текст на фотографии по своему вкусу.

Плюсы

  • Регулярные обновления
  • Удобная категоризация инструментов

Минусы

  • Ограниченная бесплатная версия
  • Навязчивые всплывающие окна

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Befunky (фото: Fotor)

PicsArt

Платформы: iOS, Android, Web

PicsArt - один из самых популярных редакторов фотографий с текстом. Он предлагает библиотеку текстовых шаблонов и стилей шрифтов. PicsArt позволяет настраивать добавленный текст, выделяя его, заливая цветом, регулируя выравнивание, интервал и изгиб.

Плюсы

  • 7-дневный бесплатный пробный период

Минусы

  • Ограниченное количество шаблонов
  • Ограничения бесплатной версии

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

PicsArt (фото: Fotor)

Snapseed

Платформы: iOS и Android

Snapseed, разработанный Google, - это бесплатное приложение для добавления текста на фотографии. Snapseed позволяет использовать готовые текстовые шаблоны или создавать свои собственные. Кроме того, вы можете выбрать текстовые пузыри, формы, линии, шрифты и цвета для индивидуального оформления ваших фотографий.

Плюсы

  • Готовые текстовые шаблоны
  • Разработано компанией Google

Минусы

  • Ограниченный набор инструментов для редактирования фото
  • Только для мобильных устройств

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Snapseed (фото: Fotor)

Phonto

Платформы: iOS и Android

Phonto - отличное решение, если вам нужно просто добавить текст на фотографию. Это приложение создано специально для этой цели. Phonto предлагает широкий выбор шрифтов и стилей для оформления текста на ваших изображениях.

Плюсы

  • Большой выбор шрифтов
  • Продвинутые настройки текста

Минусы

  • Ограниченная функциональность

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Phonto (фото: Fotor)

PicLab

Платформы: iOS и Android

PicLab - одно из лучших приложений для добавления текста к изображениям. Это универсальный инструмент для редактирования фотографий, который позволяет не только добавлять текст, но и применять множество других функций.

PicLab предоставляет возможности персонализации текста, такие как создание нескольких текстовых слоев, изменение размера и шрифта, а также поворот текста.

Плюсы

  • Изменение шрифта текста и размера фотографий
  • Большой выбор макетов и шаблонов

Минусы

  • Водяной знак в бесплатной версии
  • Отсутствие прямой публикации в соцсетях

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

PicLab (фото: Fotor)

Font Candy

Платформа: iOS

Это приложение обладает множеством функций для редактирования фотографий, но его главный конек - работа с текстом. С выбором из более чем 45 художественных шрифтов, вы можете креативно добавлять текст к своим фотографиям. Встроенные цитаты и забавные анимации помогут вам быстро создать интересный результат.

Плюсы

  • 45 разнообразных шрифтов
  • Встроенные анимации и шаблоны текста

Минусы

  • Доступно только в App Store (для устройств Apple)

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Font Candy (фото: Fotor)

Typorama

Платформа: iOS

Typorama - это приложение для iOS, которое автоматически генерирует интересные макеты текста для ваших фотографий. Вы просто пишете свой текст и выбираете из предложенных вариантов оформления. Typorama позволяет добавлять текст к фотографиям с использованием различных шрифтов и типографики.

Плюсы

  • Автоматическое создание макетов
  • Выбор из случайных дизайнов

Минусы

  • Только для iOS
  • Отсутствие шаблонов

10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Typorama (фото: Fotor)

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