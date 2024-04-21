10 лучших бесплатных приложений на Android, которые помогут узнать, кто вам звонил

Truecaller

Truecaller - самое популярное и надежное приложение, с помощью которого можно узнать, кто звонил. Оно было впервые запущено для телефонов Blackberry в 2009 году, но благодаря его популярности компания выпустила версию для Android.

Truecalller является одним из самых популярных приложений, которое вы можете загрузить, чтобы узнать, кто вам звонил. Помимо поиска по идентификатору вызывающего абонента, программа имеет большой список спам-номеров, которые оно блокирует, обнаруживая автоматически.

Приложение поставляется с ящиком для входящих SMS и функцией чата.

Truecaller (фото: MySmartPrice)

Mr Number

Mr Number - одно из лучших приложений для блокировки нежелательных спам-звонков. Оно также показывает имя человека, который вам звонит. После обнаружения вы можете заблокировать номера с определенным кодом города, человека или даже всей страны.

Программа также просмотрит историю звонков вашего телефона и предложит номер, который следует заблокировать, чтобы избежать мошенничества и спама.

Mr Number (фото: MySmartPrice)

Showcaller

В отличие от других приложений, Showcaller показывает идентификатор вызывающего абонента, даже когда он не в сети, и это делает приложение интересным и отличающимся от других. У него более 50 миллионов пользователей по всему миру.

Чтобы узнать данные звонящего, нужно набрать номер и выполнить поиск по нему. Программа также оснащена блокировщиком спам-вызовов, который появляется на экране в виде всплывающего окна при обнаружении мошеннического номера или абонента.

Кроме того, приложение оснащено встроенным идентификатором вызывающего абонента, который автоматически записывает входящие и исходящие вызовы. Однако устройство доступно только для пользователей Android, поэтому пользователям iOS придется искать другие варианты.

Showcaller (фото: MySmartPrice)

HiyaCaller ID and Block

Приложение HiyaCaller ID and Block является альтернативой Truecaller. Он определяет номер телефона и отображает отображаемое имя звонящего.

Кроме того, он имеет встроенный набиратель номера, с помощью которого пользователь может искать название номера. Он включает в себя множество функций, таких как снижение количества мошеннических звонков, спам-номера в черном списке и SMS-контент.

Приложение имеет собственную базу данных для скорейшего обнаружения спам-звонков.

HiyaCaller ID and Block (фото: MySmartPrice)

Freelookup.net

Freelookup.net - это веб-сайт, на котором вы можете выполнить поиск по определенному номеру телефона. Все, что вам нужно сделать, это просто зайти на сайт и найти номер. Также не забудьте добавить код страны перед вводом номера.

Нажмите "Начать поиск", и веб-сайт начнет искать данные о номере в своей базе данных. Самым большим преимуществом этого инструмента является то, что вам не нужно загружать какое-либо приложение, и, следовательно, вы можете попробовать его из любого места на любом интернет-устройстве.

Freelookup.net (фото: MySmartPrice)

CallApp

CallApp также является приложением для идентификации вызывающего абонента, но помимо смартфонов Android оно также может работать на умных часах WearOS в любом месте и в любое время.

Приложение идентифицирует вызов после его обнаружения и отображает имя звонящего на дисплее. Как только звонок будет завершен, он спросит пользователей, хотят ли они сохранить запись разговора, заблокировать номер или отправить мгновенное сообщение на номер в WhatsApp.

CallApp позволяет вам настроить экран вызовов с помощью различных функций, которые вы можете использовать в приложении.

CallApp (фото: MySmartPrice)

Spydialer

Spydialer - это бесплатный поисковый веб-сайт с обратным поиском, с помощью которого вы можете определить имя звонящего. Это не обычный инструмент поиска по идентификатору телефона, так как вы также можете найти информацию о звонящем, выполнив поиск по имени телефона, адресу или идентификатору электронной почты.

У него есть собственный список телефонных номеров, собранных по всему миру, с дополнительной информацией. Как только пользователь ищет подробную информацию, он просматривает свой каталог и ищет введенный номер телефона или адрес электронной почты.

Spydialer (фото: MySmartPrice)

PeopleFinders

PeopleFinders - это общедоступный веб-сайт для поиска записей, который помогает пользователям проверять информацию о других людях. Вы можете искать человека по имени, номеру телефона или адресу.

Приложение позволяет вам проверять учетные записи в социальных сетях, фотографии профилей и другую информацию. На веб-сайте упоминается, что они ищут в базе данных государственных источников. Кроме того, платформа имеет специальную поддержку потребителей, поэтому вы можете получить помощь оттуда, что делает ее надежной.

PeopleFinders (фото: MySmartPrice)

Sync.Me

Веб-сайт Sync.Me не только позволяет идентифицировать идентификатор вызывающего абонента, но также предлагает множество функций. Судя по названию, он синхронизирует изображения контактов в вашей библиотеке с изображениями, доступными в социальных сетях.

Приложение также может выступать в качестве записывающего устройства, которое сохраняет данные на вашем устройстве после завершения вызова. Более того, премиум-версия приложения Sync.Me позволяет синхронизировать контакты с Google Диском.

Приложение блокирует нежелательные спам-звонки и SMS. Вы также можете выполнить поиск по номеру телефона.

Sync.Me (фото: MySmartPrice)

Spokeo

Spokeo - это веб-сайт обратного поиска, на котором вы можете найти данные о человеке, введя его номер телефона, адрес электронной почты или имя. После обнаружения он покажет вам контактную информацию, историю местоположений, личную информацию, учетные записи в социальных сетях, судимости и данные о состоянии здоровья.

Компания создала специальную службу поддержки клиентов и представляет собой инструмент для веб-сайта, на который вы можете положиться.

Spokeo (фото: MySmartPrice)