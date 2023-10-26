10 самых горячих образов жены Александра Усика: глаз не оторвать

Екатерина Усик - жена украинского боксера и чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, который скоро будет биться с Тайсоном Фьюри, привлекает к себе немало внимания, особенно после того, как пара заявила о пополнении в семье.

РБК-Украина (проект Styler) собрала самые горячие образы многодетной мамы и жены боксера Екатерины Усик, которыми она делится в своем Instagram и предлагает вам посмотреть на эти красивые фото.

Жена Александра Усика

Катя - это единственная любимая женщина в жизни Александра, которая смогла пробудить в нем настоящие чувства. Сейчас она его жена, его поддержка, любовь, сила, опора, нежность и вселенная.

Екатерина не слишком публичная личность, но она демонстрирует свою жизнь в социальной сети Instagram. В частности женщина выкладывает фото с отдыха или с тех мероприятий, на которых она присутствует.

Жена Усика, несмотря на то, что родила троих детей и сейчас беременна четвертым малышом, после предыдущих родов, смогла сохранить красивые формы. Она ухаживает за своей фигурой и имеет потрясающий вид. Поэтому предлагаем посмотреть горячие и зысканные образы Екатерины.

Образы жены Александра Усика на пляже

Екатерина Усик показала невероятные пляжные образы (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Изысканные образы Екатерины Усик

Екатерина Усик показала изысканные образы (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Следует напомнить, что пара живет вместе уже более 14 лет и наблюдая за их поведением, можно сказать - они очень ценят друг друга.

Чего только стоит поддержка Кати на боях Александра. Она почти всегда находится в первых рядах и словами, жестами и взглядом активно ободряет своего любимого. А ее вера помогает мужчине чувствовать в себе силы и побеждать.