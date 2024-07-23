10 самых безумных прогнозов Симпсонов на 2024 год

Амбиции Трампа на кресло президента

Иногда кажется, что у сценаристов сериала есть какой-то волшебный шар, где они видят будущее. 15 ноября 2022 года Дональд Трамп заявил, что снова будет баллотироваться в президенты США.

Сценарист Эл Джин показал сцену из мультсериала "Симпсоны", где Гомер Симпсон пролетает мимо знака на заднем плане, на котором написано "Трамп 2024". И это было еще до того, как Трамп был избран президентом в первый раз!

Симпсоны предсказали планы Трампа (скриншот)

Роботы с искусственным интеллектом захватывают мир

И хотя это предсказание еще не сбылось, искусственный интеллект постепенно отвоевывает свои позиции. В 17 серии 23 сезона есть сцена, где Гомер потерял работу из-за того, что его работодатель заменил всех работников-людей работами.

Сейчас уже есть роботы-официанты в Японии, например. Ученые же всего мира продолжают работу над усовершенствованием различных роботов, которые смогут заменить людей на определенных работах.

Симпсоны предсказывают захват мира искусственным интеллектом (Скриншот)

Детский переводчик

В 24 серии 3 сезона "Симпсонов" Херб Пауер, названный брат Гомера, придумывает волшебный гаджет, переводящий детский лепет в настоящий и понятный язык. Чтобы родители знали, что хочет малыш.

Швейцарская компания-разработчик программного обеспечения Zoundream создала машину, использующую силу искусственного интеллекта для понимания того, чего хотят дети, когда плачут.

Симпсоны ранее ученых придумали гаджет для перевода с детского на взрослую (Скриншот)

Женщина-президент

Готовы ли Соединенные Штаты Америки поставить женщину на самый высокий пост в стране? Эффективность женщины-президента не вызывает сомнений, потому что женщины уже не раз доказывали свои таланты в сфере политики.

В одном из эпизодов "Симпсонов" Лиза становится первой женщиной-президентом США. В этой серии страна стала банкротом из-за ошибочных финансовых решений, принятых предыдущим президентом (похожим на Дональда Трампа), а Лизе пришлось немного повысить налоги, чтобы спасти ситуацию.

И кстати, в этой серии Лиза очень похожа на Камалу Харрис.

Симпсоны предсказывают появление первой женщины-президента (Скриншот)

Летающие автомобили

Такие раньше можно было увидеть разве что в научно-фантастических фильмах. В 15 эпизоде 16 сезона Барт и Лиза видят будущее семьи, и там они ездят по улицам на своих летающих автомобилях.

Компания Samson Sky из Орегона заявила, что первые летающие автомобили появятся в 2024 году. Разработка этого автомобиля длилась 14 лет, и сейчас они готовы не только показать миру, что у них получилось, но и начать первые поставки своим клиентам.

Симпсоны знали, что в будущем появится летающий автомобиль (Скриншот)

Технология голограмм

В наши дни технологии развиваются с такой скоростью, что большинство из нас за ними не успевает. Но не "Симпсоны" - они и еще на пару шагов впереди.

В одном из эпизодов Барт заглядывает в будущее через одну из Thingamajigs профессора Фрэнка Дуды. И в этом будущем Барт получает голографическое сообщение, где его вместе с группой приглашают на концерт в клубе.

Стоит отметить, что в 2024 году голограммы стали уже таким же привычным явлением, как мобильные телефоны. Непонятно откуда об этом узнали сценаристы сериала.

Симпсоны предсказали появление голограмм (Скриншот)

Третья мировая война

22 ноября 1987 года вышел специальный эпизод "Симпсонов", в котором было спрятано предсказание на будущее. Ситуация крутится вокруг Гомера Симпсона, который часто разыгрывал свою семью, пугая их Третьей Мировой войной. Он их поднимал с кровати, просил бежать в укрытие от радиоактивных осадков, словно уже был конец света.

И сейчас мир ближе, чем когда-либо, к Третьей мировой войне. За последние годы разгорелось очень много конфликтов в разных частях света, а некоторые страны еще и потенциально угрожают "ядерным оружием".

Еще в 1987 году Симпсоны предсказали Третью Мировую войну (Скриншот)

Выход фильма "Барби" и арест Трампа

Хотя это было и не совсем предсказание на 2024 год, но оно точно заслуживает внимания. В одном из эпизодов сериала есть сцена, где в новостях сообщают о странном совпадении между выпуском новой куклы Барби и арестом президента.

И это очень напоминает обстоятельства ареста бывшего президента Дональда Трампа 4 апреля 2023 года. И это событие прошло не слишком замечено, потому что все новостные агентства рассказывали о новом фильме "Барби".

Колонизация Марса

В 590 эпизоде "Симпсонов", вышедшем 13 марта 2016 года, Лиза добровольно переезжает жить на Марс. Поскольку семья плана не поддержала, они разработали стратегии, как изменить ее решение. Но все потерпели неудачу. Затем в сериале показывают 2051 год, где Мардж и Лиза живут на Марсе, а Лиза планирует переехать на Венеру.

Илон Маск через некоторое время после выхода этой серии заявил, что планирует отправить людей на Марс и создать колонию из 1 млн человек. И самое интересное - он планирует основать эту колонию до 2050 года.

Apple Vision Pro

В 2016 году "Симпсоны" выпустили эпизод, где мистер Бернс нанял Мардж, Барта, Лизу и Мэгги, чтобы сыграть семью виртуальной реальности для пробного запуска новой гарнитуры, невероятно похожей на Vision Pro. В Спрингфилде разразился хаос и все стали зависимыми от нового продукта. Люди стали падать в люки и влетать в столбы.

А за 6 лет появилась новость о выходе Vision Pro, который был невероятно похож на девайс, которым пользовались Симпсоны.

Симпсоны предсказали появление очков для виртуальной реальности (Скриншот)