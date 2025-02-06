10 самых больших деревьев в мире, которые выше небоскребов

Деревья справедливо считаются одними из самых больших организмов на Земле. На сегодня нет деревьев такой высоты, однако существуют гиганты, высота которых превышает 100 метров или приближается к этой отметке.

Секвойи в парке "Редвуд", Калифорния

Секвойи - это настоящие гиганты среди деревьев, способные достигать впечатляющих размеров. Самая высокая секвойя, найденная в 2006 году, получила имя "Гиперион" и имеет высоту почти 116 метров. Это дерево растет в Калифорнии, США, а точное место его нахождения держится в тайне для защиты от посягательств.

Секвойи являются вечнозелеными хвойными деревьями, которые могут жить до 2000 лет и весить более 2000 тонн. Среди них есть немало экземпляров, высота которых превышает 100 метров. Эти огромные деревья поражают не только своей высотой, но и долголетием, что позволяет им стать настоящими живыми памятниками природы.

Секвойи в парке "Редвуд" (фото: Википедия)

Желтый меранти

На острове Борнео в 2018 году было найдено дерево меранти высотой около 101 метра, которое получило имя "Менара", что в переводе с малайского означает "башня". Этот вид дерева известен своей высотой и устойчивостью к различным климатическим условиям. Также известно несколько других деревьев этого вида, превышающих высоту 90 метров.

Эвкалипт царственный

Эвкалипт царственный растет на юго-востоке Австралии и на острове Тасмания. В 1872 году австралийский инспектор лесов Уильям Фергюсон сообщил, что обнаружил эвкалипт высотой 132 метра, однако эта информация так и не была подтверждена.

Современные эвкалипты этого вида могут достигать высоты от 80 до 90 метров, а дерево "Центурион" считается самым высоким среди них, его высота немного превышает 100 метров.

Эвкалипт царственный в Тасмании, высота 92 метра (фото: Википедия)

Эвкалипт шаровидный

Эвкалипт шаровидный растет на юго-востоке Австралии и Тасмании, и часто достигает высоты 80-90 метров. Эти деревья важны не только из-за их размеров, но и из-за свойств их древесины, которая активно используется в строительстве и кораблестроении. Интерес к эвкалипту шаровидному растет также благодаря тому, что его эфирные масла применяются в медицине.

Ель ситхинская

Ель ситхинская растет на западном побережье США и Канады. Этот вид елей может достигать высоты более 96 метров, хотя многие высокие деревья были вырублены еще до того, как их измерили. Это дерево может жить до 800 лет, а его деревья используются для украшения городов из-за своей устойчивости и декоративного вида.

Ель ситхинская (фото: Википедия)

Диниция высокая

В тропических лесах Южной Америки растет диниция высокая, которая в 2019 году стала самым большим деревом тропиков, достигнув высоты 88,5 метра. Это дерево было найдено лишь в 2022 году, и является одним из крупнейших представителей своего вида. Ее огромные размеры делают ее выдающимся представителем экосистемы тропических лесов.

Сосна Ламберта

Сосна Ламберта, известная своими гигантскими шишками, достигает высоты более 80 метров. Эти деревья растут на западе США и получили известность благодаря своим большим шишкам, которые могут достигать 66 сантиметров. Они также называются "сахарными" из-за высокого количества сахара в их смоле.

Сосна Ламберта (фото: Википедия)

Дугласова пихта

Дугласова пихта, которая растет в США и Канаде, может достигать высоты около 100 метров. Исторические записи свидетельствуют, что когда-то существовали деревья высотой около 120 метров, но сегодня самые большие представители этого вида не достигают таких размеров. Название этого дерева происходит от имен двух шотландских исследователей Арчибальда Мензиса и Дэвида Дугласа.

Пихта Нордмана

Пихта Нордмана растет вдоль восточного и южного побережья Черного моря и достигает высоты от 60 до 70 метров, хотя некоторые деревья могут быть выше. Это одно из крупнейших деревьев в Евразии, известное своей устойчивостью к холоду и влажным условиям. Это дерево также имеет высокую декоративную ценность и часто используется в ландшафтном дизайне и как рождественская елка.

Пихта Нордмана (фото: Википедия)

Компассия высокая

Это дерево из Юго-Восточной Азии достигает высоты от 85 до 88 метров. Его древесина имеет золотистый или темно-оранжевый цвет и очень устойчива к влажности и нагрузкам. В Малайзии запрещено рубить компассию, и для изготовления мебели используются только деревья, упавшие от ветра.