7 языковых советов от филолога, без которых не обойтись в повседневной жизни

"Добрий день" или "доброго дня"

Часто можно услышать оба варианта приветствия, но из них правильный только один. По словам языковеда, надо говорить "Добрый день", или же можно еще употреблять "добрый день". А вот форма "Доброго дня" не присуща украинскому языку.

"Виняток і виключення"

Александр Пономарев советовал запомнить разницу между этими словами, ведь они не тождественны. "Виключення" - это устранение, прекращение действия. "Виключити" можно из списка, из института, или есть, например, "виключне право". А "виняток" - это отклонение от правила или чего-то привычного. Правильно говорить, "виняток із правил", "винятковий випадок", "виняткова мужність".

"Дякуючи й завдяки"

Слово "дякуючи" - это деепричастие и означает оно действие - "выражая благодарность". А когда речь идет о помощи или поддержке, то правильно говорить "завдяки" - например, "завдяки підтримці" и тому подобное.

"Навчальний чи учбовий"

Слово "учебный" - это заимствование из русского. По-украински правильно говорить "навчальний" - "навчальний заклад", "навчальна практика". Поэтому аббревиатуру "вуз" (высшее учебное заведение) нужно заменять на "виш" - "вища школа".

Языковой совет (фото: rus-mova.in.ua)

Когда "правильно", а когда "вірно"

Эти слова употребляются в разных контекстах. "Правильно" - это значит, что так требуют правила, то есть безошибочно. Например: "правильна відповідь", "правильна вимова". "Вірно" - это значит "незрадливо", "віддано". Это слово уместно употреблять в контексте верно любить, верный друг и т. д.

"Що, який, котрий"

По словам профессора, "що" и "який" равноправны. А вот местоимение "котрий" особенное, поскольку оно обозначает отрезок времени - который час, или выделяет что-то или кого-то: "Хтозна, котрий з них старший".

"Мати рацію чи бути правим"

"Рация" - заимствование из латинского, что означает "підстава", "обґрунтування", "слушність", "причина". Поэтому, если кто-то говорит дельные вещи, то правильно сказать "Ви маєте рацію" или "Ваша правда". А вот слово "правий" имеет значение "праведний", "справедливий", "безгрішний".