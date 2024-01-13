10 языковых подсказок для тех, кто хочет говорить на украинском грамотно и красиво

Избегайте слов "стірати", "стірка" і "стіральна" машина

"В украинском языке нет слов "стірати", "стірка" и "стіральна" машина. Поэтому заменяйте их на - "прати", "прання" та "пральна машина". И помните о правильных ударениях при склонении глагола стирать: "ми перемо́", "ви перете́", - объясняют филологи.

"Збивати з толку" - это калька с русского

"Нет в украинском языке высказывания "збивати толку". Это калька с русского. На украинском правильно говорить: "збивати з пантелику", "збивати з пли́гу", "збивати з пли́ву", "затуркати голову", "забити ба́ки", - отмечают эксперты.

Цены не бывают дешевыми

"Дешевым может быть товар! Например, рыба. Помните меткую украинскую пословицу: дешевая рыбка - плохая уха? А что касается цен, то они бывают "низькими", "помірними" чи "високими", - говорят филологи.

В украинском языке нет слова беспредел

Это банальная калька из русского. Слово "беспредел" можно перевести на украинский язык так: "беззако́ння", "сваво́ля", "сваві́лля", "вседозво́леність".

Говорите "мені пощастило" вместо "повезло"

Когда речь идет об удаче, не употребляйте суржиковое слово "повезло"! Повезти можно кого-нибудь на машине.

О радостных моментах лучше говорить так:

"мені пощасти́ло"

"мені поталани́ло"

"мені пофорту́нило"

"мені повело́ся"

Говорить "вспливаюче" окно на экране - неправильно

Внезапно появляющееся или выгуливающее окно на экране компьютера часто называют "всплывающим", однако это неправильно. Языковеды советуют употреблять словосочетание "вигулько́ве вікно" (от слова "вигулькувати" - внезапно, быстро появляться откуда-нибудь). Обратите внимание: слово " вигулько́ве" произносится с ударением на о.

Употребляйте "трясця", "хай йому грець" вместо "блін"

На самом деле это русское слово, которое не нужно забирать в украинский язык. Удивление, огорчение, досаду можно воспроизвести нашими словами: "грець", "хай йому грець", "дідько", "трясця". Следует знать эти слова, но лучше и их не употреблять в ежедневной речи, хотя в литературе они встречаются.

В украинском нет фразы "від нічого робити"

Это изречение, перелицованное с русского языка. Вместо него лучше употреблять украинское слово от нечего делать. Например: "Він сидів на лавочці біля хвіртки подвір'я, огородженого високим парканом, і знічев'я розмовляв з якимось старшиною поруч себе" (Б.Антоненко-Давыдович).

Слово от нечего делать также имеет и другие значения:

"несподівано", "раптом"

"ні з того ні з сього", "без причини"

Предпочитайте конструкции с творительным падежом, когда говорите о транспорте

Обе формы правильные - "летіти літаком та на літаку", "їхати автобусом і на автобусі", "пливти човном чи на човні". Но языковеды советуют отдавать предпочтение конструкции с творительным падежом (чем?): "летіти літаком", "їхати на автобусі", "пливти на човні".

"Поскольку "метро" - это заимствованное слово, поэтому неизменно. Его используем с предлогом "на". Например: "я добираюсь на работу на метро, але не на метрі", - объясняют филологи.

Почему название города "Тернопіль" через "і", но "Мелітополь" и "Севастополь" - через "о"

"Чтобы понять, какую букву, "о" или "і", нужно писать в таких названиях, нужно выяснить происхождение слов. В городах "Мелітополь" и "Cевастополь" часть "поль" происходит от греческого слова "полис". В Древней Греции полисом называли город-государство. В иноязычном корне "поль" звук [о] не чередуется с [і]. Поэтому пишем: "Мелітополь", "Севастополь", - говорят эксперты.

По одной из версий, название Тернополь образовалось от сочетания слов терновое поле. Так же Борисполь происходит от соединения Борисовое поле. А в украинском слове звук [о] чередуется с [і]. Например: "рік - року", "сік - соку", "Тернопіль - Тернополя", "Бориспіль - Борисполя".