10 методов незаметно снизить калорийность рациона: уловки от диетолога

Контроль жиров

Уменьшите потребление продуктов, которые содержат большое количество жиров. К ним относятся орехи, жирная рыба, авокадо и т.д. К примеру, в 100 граммах орехов содержится примерно 600 калорий.

Однако это не означает, что следует употреблять обезжиренные продукты. Они на самом деле лишены какой-либо пользы, поэтому выбирайте привычную для вас жирность, однако не употребляйте их слишком часто.

Уменьшите количество напитков, кроме воды

К примеру, если вы пьете кофе без добавок, он составляет 5 калорий. Если с молоком - 150 калорий, с сиропом - 250, с десертом - примерно 350 калорий.

Старайтесь пить больше воды, а если что-нибудь другое, то без добавок или десертов.

Кофе с добавками содержит более 100 калорий (фото: Freepik)

Замените хлеб

Белый хлеб имеет самое большое количество калорий. Если вы хотите уменьшить их количество в рационе, начните есть цельнозерновой или отрубной хлеб. К тому же он гораздо полезнее.

Фрукты вместо десерта

В меде много сахара и не такое большое количество полезных веществ, как в ягодах, например. Сюда же можно отнести сухофрукты, ведь популярнейшая среди них курага содержит большое количество калия. Однако будьте осторожны: часто сухофрукты вымачивают в сладких сиропах, поэтому они могут содержать большое количество сахара.

Начинайте прием пищи с овощей

В каждую вашу тарелку кладите овощи и начинайте есть именно с них. В них мало калорий и они достаточно сытные и безгранично полезные. Используйте разные овощи, разнообразьте свое питание. Тогда оно не будет надоедать вам.

Не забывайте каждый день есть овощи (фото: Freepik)

Забудьте о быстрых завтраках

В каши быстрого приготовления или готовые смеси почти всегда добавляют сахар, мед, сиропы, патоку, солод и т.д. Это все лишние калории, которые не подарят вам насыщение.

Гораздо лучше приготовить кашу самостоятельно, добавить в нее любимые ингредиенты, сделать ее сбалансированной и не чувствовать голода не менее 3-5 часов.

Не ешьте йогурты с наполнителями

Йогурт со сладкой добавкой не является полноценным перекусом, а тем более приемом пищи. К тому же в него добавлено много сахара и углеводов и почти нет белка. От обычного "чистого" йогурта вам будет гораздо больше пользы и меньше калорий.

Уменьшите употребление алкоголя

Известно, что безопасных доз спиртных напитков не существует. Они усиливают аппетит и чувство голода. Поэтому, употребляя алкоголь, вероятнее всего, что вы переедите. К тому же любой алкоголь калорийный, что не играет на руку, если вы сбрасываете вес.

Если хотите потерять вес, ограничите или исключите потребление алкоголя (фото: Freepik)

Выстройте свой рацион

Старайтесь питаться тремя полноценными приемами пищи и одним перекусом в день или четырьмя полноценными и тогда без полдников. Важно соблюдать тот режим, который вы для себя выработали.

Неконтролируемые перекусы и отсутствие нормальных приемов пищи приведет к чрезмерному количеству калорий и, в конечном счете, лишнему весу.

Не злоупотребляйте соусами

Небольшая тарелка с салатом содержит 150-200 калорий. Если в него добавлен соус, то блюдо автоматически добавляет 400-500 калорий.

Если вы любите добавлять вкус к блюдам именно таким образом, то можете делать соусы самостоятельно. Смешайте греческий йогурт и лимон или горчицу, оливковое и любимые специи. Это хорошая альтернатива магазинному майонезу.