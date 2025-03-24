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10 полезных онлайн-курсов для детей, которые можно пройти на весенних каникулах

Эти онлайн-курсы можно пройти на весенних каникулах (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Весенние каникулы - отличное время, чтобы не только отдохнуть, но и освоить что-то новое. Онлайн-обучение дает возможность детям изучать программирование, развивать креативность, улучшать языковые навыки и даже готовиться к экзаменам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 10 интересных онлайн-курсов, которые помогут провести каникулы с пользой.

Программирование в Minecraft: Education Edition 

Возраст: 7-12 лет 

Платформа: DarwinLand 

Этот курс подойдет юным любителям Minecraft, которые хотят не просто играть, а научиться создавать собственные миры и механизмы. В процессе обучения дети освоят основы программирования, будут работать с командными блоками, редстоуном и даже изучат скрипты.  

Minecraft: Education Edition - это образовательная версия популярной игры, где можно не только строить, но и решать логические задачи. 

Чему научатся: 

  • Основам алгоритмов и логического мышления 
  • Созданию интерактивных объектов 
  • Разработке собственных мини-игр в Minecraft 

Основы программирования на Scratch 

Возраст: 7-8 лет 

Платформа: DarwinLand 

Scratch - это визуальный язык программирования, специально созданный для детей. Он позволяет создавать анимации, мультфильмы и игры с помощью простых блоков кода. Этот курс отлично подойдет для первого знакомства с программированием. 

Чему научатся: 

  • Пониманию принципов кодирования 
  • Разработке собственных анимаций и игр 
  • Работе с циклами, условиями и переменными 

Создание игр в Roblox 

Возраст: 10-14 лет 

Платформа: GoITeens 

Многие дети играют в Roblox, но немногие знают, что в этой среде можно создавать собственные игры. Этот курс научит детей программировать на Lua, работать с игровыми объектами и настраивать механику. 

Чему научатся: 

  • Основам гейм-дизайна 
  • Программированию на Lua 
  • Созданию и тестированию собственных мини-игр 

Подготовка к ЗНО по украинскому языку и литературе 

Возраст: 14-17 лет 

Платформа: Prometheus 

Этот курс будет полезен старшеклассникам, которые хотят подготовиться к экзаменам без стресса. Он включает видеоуроки, тесты и разбор типичных ошибок. 

Чему научатся: 

  • Грамотно писать и анализировать тексты 
  • Разбирать задания ЗНО 
  • Улучшать словарный запас и орфографию 

Английский язык для детей 

Возраст: 6-14 лет 

Платформа: JustSmart 

Этот курс подойдет как новичкам, так и тем, кто хочет улучшить уровень английского. Занятия проходят в игровой форме с носителями языка. 

Чему научатся: 

  • Общению на английском 
  • Новым словам и грамматике 
  • Развитию навыков аудирования 

Литературный курс "Наутилус" 

Возраст: 11-16 лет 

Платформа: ChildCamp 

Этот курс для тех, кто любит писать и мечтает стать писателем. В процессе занятий дети создадут собственные рассказы и эссе, а в конце курса их работы войдут в печатный сборник. 

Чему научатся: 

  • Структурировать текст и выражать мысли 
  • Создавать увлекательные истории 
  • Работать над стилем письма 

Онлайн-курсы от Ришельевского университета 

Возраст: 10-16 лет 

Платформа: Рішельєвський університет 

Эта программа включает курсы по математике, физике, программированию и другим предметам. Отлично подходит для детей, которые хотят углубить знания в точных науках. 

Чему научатся: 

  • Логическому мышлению 
  • Решению сложных задач 
  • Углубленным знаниям по школьным предметам 

Курсы от Green Country 

Возраст: 7-16 лет 

Платформа: Green Country 

Green Country предлагает увлекательные курсы по английскому языку, включая интерактивные задания, общение с носителями и креативные проекты. 

Чему научатся: 

  • Улучшению разговорного английского 
  • Пониманию грамматики и произношения 
  • Развитию коммуникативных навыков 

Бесплатные онлайн-курсы на Coursera 

Возраст: 10+ лет 

Платформа: Coursera 

На Coursera можно найти бесплатные курсы от топовых университетов мира - от математики и программирования до искусства и психологии. 

Чему научатся: 

  • Самостоятельному обучению 
  • Глубоким знаниям по разным направлениям 
  • Работе с онлайн-платформами 

Онлайн-курсы от KidsterS 

Возраст: 6-14 лет 

Платформа: Kidsters 

KidsterS предлагает широкий выбор курсов: от анимации и рисования до робототехники и программирования. Отличный выбор для творческих детей. 

Чему научатся: 

  • Развитию воображения и креативности 
  • Работе с цифровыми инструментами 
  • Новым навыкам через игру 

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При подготовке материала использовались следующие источники: GoITeens, JustSmart, ОсвітаUA.

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