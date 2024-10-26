10 игр, которые сделают вашего ребенка маленьким программистом

Lightbot

Рекомендуемый возраст: 4-6 лет

Стоимость: бесплатно; от 3 долларов за полную версию

В игре, доступной на смартфоне или планшете, маленький робот, подчиняясь командам, должен зажигать лампочки в нужных местах.

Основная задача - проложить путь игрушки с помощью простых команд. Нужно написать правильный алгоритм, используя стрелки, лампочку и другие блоки. При этом родитель должен объяснить ребенку, что означают картинки.

Робот достаточно забавен, чтобы понравиться детям, и достаточно серьезен, чтобы не наскучить взрослым. Игра обучает таким понятиям, как планирование, тестирование, отладка, процедуры и циклы. Бесплатная версия Lightbot Code Hour имеет 20 уровней для прохождения, а полная версия - 50.

Lightbot (фото: Lightbot)

Box Island

Рекомендуемый возраст: 5-9 лет

Стоимость: бесплатно; от 2 долларов за дополнительные уровни

Игроки путешествуют по острову Бокс и помогают персонажу собирать разбросанные по пустыне звезды. В процессе прохождения квеста ребенок познает основы последовательностей, алгоритмов и циклов. Игра развивает распознавание образов и обучает алгоритмическому мышлению. В игре Box Island 100 уровней.

Box Island (фото: BlueStacks)

Tynker

Рекомендуемый возраст: 6-12 лет

Стоимость: бесплатно; от 60 долларов в квартал за Premium-подписку

Образовательная платформа с забавными игровыми персонажами. Базовые принципы программирования изложены в доступной для детей форме. В процессе ребенок учится рисовать, создавать анимацию и разрабатывать собственные игры.

Есть обучающие курсы по HTML&CSS, JavaScript, Python и другим языкам программирования. Всего на Tynker около 2000 игр для начинающих и продвинутых разработчиков.

Tynker (фото: Tynker)

CodinGame

Рекомендуемый возраст: 6-12 лет

Стоимость: бесплатно

CodinGame - онлайн-платформа, которая подойдет как новичкам для обучения с нуля, так и более опытным разработчикам. Сервис представляет собой серию мини-игр и головоломок, которые нужно решать с помощью кода. Система включает в себя более 25 актуальных языков программирования, включая Java, C#, C++, Python, JavaScript и Rust.

Задания постепенно усложняются. Соревновательный элемент мотивирует: участники делятся на группы по уровню достижений, а главная цель - стать лидером в этом списке.

CodinGame (фото: Fiverr)

Code Monkey

Рекомендуемый возраст: 5-14 лет

Стоимость: бесплатно; от 6 долларов в месяц за подписку Premium

Игровая среда, в которой дети должны помочь забавной обезьянке добраться до банана. Каждый новый уровень демонстрирует возможности программирования. Знания из предыдущего урока помогут вам выполнить следующее задание.

На прохождение одного уровня уйдет несколько минут, поэтому ребенок не успеет заскучать, если вы не перегрузите его слишком большим количеством заданий. В Code Monkey команды нужно выбирать с помощью иконок, а последовательность действий для обезьянки прописана в строках кода, которые вы можете понять в деталях.

Code Monkey (фото: CodeMonkey)

Kodu Game Lab

Рекомендуемый возраст: 9-14 лет

Стоимость: бесплатно

Kodu - проект визуального программирования от Microsoft. Ребенок не только научится писать код и работать над дизайном, но и создаст полноценную игру, которую можно будет запустить на Windows или XBox.

Это особенно привлекательный вариант для тех, кто интересуется именно разработкой игр.

Kodu Game Lab (фото: Pinterest)

Code Combat

Рекомендуемый возраст: 8-14 лет

Стоимость: бесплатно; от 4 долларов в месяц за Premium-подписку

В этой игре вы выбираете язык программирования, на котором вам предстоит писать команды для своего персонажа, а затем отправляетесь в путешествие за кристаллами. В список поддерживаемых языков входят JavaScript, Python, Java, CoffeeScript, C++ и Lua.

Code Combat (фото: CodeCombat)

Scratch

Рекомендуемый возраст: 10-15 лет

Стоимость: бесплатно

Среда для обучения детей программированию от Массачусетского технологического института.

Ребенок должен самостоятельно ставить себе цель для каждого проекта, поэтому универсальных решений нет, но есть простор для творчества, которого не хватает в играх, обучающих алгоритмизации. Scratch отлично подойдет тем, кто хочет чего-то более сложного, чем управление роботами и обезьянами по маршрутам.

Scratch (фото: MIT News)

Swift Playgrounds

Рекомендуемый возраст: 13-16 лет

Стоимость: бесплатно

С помощью приложения от Apple подросток начнет свой путь в разработке на языке Swift, который используется в приложениях для iOS. Здесь нужно перемещать персонажей по виртуальному миру, выполнять задания и решать головоломки. Можно не только проходить интерактивные уроки, но и создавать настоящие программы для iOS.

Swift Playgrounds имеет встроенные шаблоны, которые помогут детям проявить творческие способности. Подросток научится писать функции, переменные и запускать команды. В процессе вам придется изучать теорию, практиковаться и понимать принципы работы каждого элемента.

Помимо базовых возможностей Swift, пользователям доступны библиотеки и фреймворки: SpriteKit, SwiftUI, Metal. Вы можете использовать элементы вашего гаджета через код. Например, использовать камеру, гироскоп и другие датчики.

Swift Playgrounds (фото: TechCrunch)