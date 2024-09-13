10 идей для хранения детских вещей, чтобы беспорядка было меньше

Хранить вещи в коробках с наклейками

Независимо от того, используете ли вы их для хранения игрушек или несезонной одежды, яркие боксы помогут вашим детям оставаться организованными.

Расположенные на удобной для ребенка высоте коробки легко помещаются в шкаф. Еще большую практичность можно достичь с помощью подвесных этикеток с названиями категорий ("куклы", "конструктор", "машинки" и т.п.). Этикетки ясно указывают, где ваши дети могут найти свои любимые игрушки.

Поставить корзину для игрушек у кровати

Поставьте тканевую корзину в конце кровати вашего ребенка, чтобы легко хранить мягкие игрушки. Остальное можно собрать в коробки или разместить на полках, тем временем в корзине будут самые любимые игрушки ребенка, которые можно быстро найти.

Подвесить игрушки на крючки в сумках-сетках

Подвесные сумки легко освобождают пространство на полу и предотвращают беспорядок. Дети могут видеть большинство своих игрушек внутри, кроме того, вещи можно рассортировать по категориям.

Складывать вещи в сумку с ручками

Если дети часто отправляются на детские праздники или к родственникам, сделайте транспортировку игрушек беспроблемным процессом. Используйте для хранения крепкую брезентовую или виниловую сумку с ручками.

Туда можно складывать любимые вещи, чтобы быстро собраться, отправляясь в гости к родным.

Отделить место для игр тумбой

Сделать игровую из детской спальни достаточно просто, особенно если комната большая. Небольшие просторы требуют немного креативности. Если вы живете с открытой планировкой и нет отдельной игровой комнаты для детей, нужно немного креативности.

Используйте открытые стеллажи или шкафы с игрушками, отделив часть помещения гостиной и постелив впереди мебели коврик. Таким образом дети смогут играть, пока вы готовите еду или работаете.

Держать вещи под кроватью

Под кроватью или диваном обычно много свободного пространства, которое можно использовать для хранения вещей, чтобы они не загромождали пространство. Простые подвижные и компактные контейнеры могут легко заменить типичный ящик для игрушек, помещаясь под кровать и не мешая уборке.

К тому же легкая конструкция и колесики контейнера позволяют легко вытаскивать игрушки.

Выделить полки шкафа под определенную категорию вещей

Сделайте вещи в шкафу упорядоченными, используя каждую полку под определенные предметы.

Каждую полку шкафа можно выделить для определенной категории вещей (иллюстративное фото: Freepik)

Попробуйте хранить на верхней полке настольные игры, на второй - книги, а на нижней - принадлежности для рукоделия. Кроме этого, чтобы ребенок легче запомнил, где что лежит, на дверцу можно добавить наклейки с названиями предметов.

Прикрепить полки на стену

Полки с боковыми частями или даже ящики превращают свободное пространство стены в ценное место для хранения. Узкая, но крепкая конструкция идеально подходит для хранения книг и журналов.

В то же время устанавливать полки необходимо низко, чтобы даже самый маленький ребенок смог найти свои игрушки и самостоятельно их убрать.

Установить тумбу для вещей для сна

Настроить ребенка на сон можно с помощью любимых книг с рассказами на ночь, которые можно хранить вблизи кровати. Также можно поставить лампу, чтобы ребенок мог читать, даже если в комнате темно.

Простейшую тумбу можно сделать, скрепив два, поставленных один на один, ящики. Или же примените свои навыки мастера и сделайте настенную тумбочку, добавив дверцу.

Использовать контейнеры для хранения

Чтобы уменьшить количество пыли на игрушках, ищите контейнеры для хранения с крышками.

Прозрачный пластик позволяет легко увидеть, что находится внутри, к тому же такие контейнеры также можно переставить в шкаф.