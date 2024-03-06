10 идей от нутрициога, как бобовыми заменить мясо, чтобы было вкусно и полезно

Бобовые продукты являются отличным заменителем мяса, тем более растительный белок лучше усваивается, чем животный. Также блюда из бобовых очень актуальны для многих украинцев во время Пасхального поста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Чем лучше заменять мясо

"Бобовые - это классный микс растительного белка и клетчатки, включая пребиотическую. При жизни мы съедаем 25-40 тонн продуктов. Нужно ли еще цифр, чтобы убедить, что качество пищи всегда должно быть впереди?" - говорит эксперт.

Голобородько отмечает, что бобовые занимают важную часть рациона. Частично, это белок, частично - углеводы, дающие медленную энергию.

"Да, не все нормально воспринимают эту клетчатку, но флору можно приучить. Чаще заменяйте животный белок - растительным, не делайте большие порции, попробуйте ротацию. Разнообразие. А еще интегрируйте бобовые в детский рацион", - советует нутрициолог.

10 идей, как заменить мясо блюдами из бобовых

Голобородько поделилась 10 идеями о том, какими вкусными блюдами из бобовых можно заменить мясо.

Полезные и вкусные блюда из бобовых: