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10 идей от нутрициога, как бобовыми заменить мясо, чтобы было вкусно и полезно

Среда 06 марта 2024 19:31
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10 идей от нутрициога, как бобовыми заменить мясо, чтобы было вкусно и полезно Как бобовыми заменить мясо (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Анастасия Голобородько

Бобовые продукты являются отличным заменителем мяса, тем более растительный белок лучше усваивается, чем животный. Также блюда из бобовых очень актуальны для многих украинцев во время Пасхального поста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Чем лучше заменять мясо

"Бобовые - это классный микс растительного белка и клетчатки, включая пребиотическую. При жизни мы съедаем 25-40 тонн продуктов. Нужно ли еще цифр, чтобы убедить, что качество пищи всегда должно быть впереди?" - говорит эксперт.

Голобородько отмечает, что бобовые занимают важную часть рациона. Частично, это белок, частично - углеводы, дающие медленную энергию.

"Да, не все нормально воспринимают эту клетчатку, но флору можно приучить. Чаще заменяйте животный белок - растительным, не делайте большие порции, попробуйте ротацию. Разнообразие. А еще интегрируйте бобовые в детский рацион", - советует нутрициолог.

10 идей, как заменить мясо блюдами из бобовых

Голобородько поделилась 10 идеями о том, какими вкусными блюдами из бобовых можно заменить мясо.

Полезные и вкусные блюда из бобовых:

  • черные бобы отварные с чили и корицей
  • индийские рецепты с чечевицей, здесь - красная чечевица, свежий имбирь, тмин, чеснок, ги
  • крем-супы на основе горошка, даже мороженого
  • нутовая и чечевичная паста с петрушкой, оливками и грецким орехом
  • хумус из нута, сбитый не только с тхиной, но и печеной свеклой
  • пророщенный маш
  • быстрый хумус из красной чечевицы
  • оладьи из нутовой муки на воде
  • мисо поста
  • пюре из плоской фасоли (большие сорта: фава, лима) и тахини с печеным баклажаном

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м'ясо Нутрициолог
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