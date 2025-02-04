7 фильмов о первой любви, которые стоит посмотреть, чтобы ощутить магию этого чувства

День святого Валентина уже совсем близко, а это отличный повод окунуться в атмосферу романтики. Первая любовь - нежная, трогательная и искренняя - навсегда остается в памяти, а кино помогает вновь пережить эти эмоции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 лучших фильмах о первой любви, которые стоит посмотреть, чтобы ощутить всю магию этого чувства.

Кит

Фильм рассказывает о непростых отношениях между 17-летним и 24-летним, которые встретились на школьном танце. Кит, парень с проблемным поведением, и Грейс, женщина, которая только развелась со своим мужем и зарабатывает на жизнь как репетитор, начинают понимать, что между ними есть особая связь.

Три метра над уровнем неба

История двух молодых людей, Хачо и Аны, которые принадлежат к разным социальным слоям и имеют совершенно разные взгляды на жизнь. Хачо - парень с проблемным прошлым, который ищет выход в бунте, а Ана - девушка из состоятельной семьи, которая стремится к спокойной жизни. Их неожиданная встреча и дальнейшие отношения оказываются сложными из-за их разных характеров, однако между ними возникает настоящая любовь, которая меняет их жизнь.

Бумажные города

Фильм рассказывает историю выпускника школы Кью Джейкобсена. С самого детства он был влюблен в свою соседку Марго, и когда она ночью приглашает его на опасное приключение, он, не колеблясь, соглашается. Однако утром Кью узнает, что Марго исчезла, оставив лишь некоторые загадочные послания.

Убежденный, что эти послания помогут ему найти Марго, Кью решает использовать своих друзей и начинает путешествие по городу, следуя указаниям на бумаге. Во время своего путешествия Кью встречает различных людей и погружается в мир тайн и загадок. Он и его друзья ищут доказательства и следы, пытаясь раскрыть тайну исчезновения Марго.

Жестокие игры

Даже первая любовь может обернуться роковой, если в отношения вмешиваются хитрые девушки.

Себастиан имеет все - деньги, чужие тайны, привлекательных девушек. Эту простую философию жизни он разделяет со своей сестрой Катрин. Однако все меняется, когда Себастиан влюбляется в скромную, честную и преданную Аннет.

Привет, Джули!

Романтическая комедия о молодой девушке по имени Джули, которая мечтает о большой любви. Она влюбляется в парня, но из-за ряда недоразумений и конфликтов она попадает в ситуации, которые заставляют ее переосмыслить свои чувства и отношения.

Назови меня своим именем

Эмоциональная драма о нежном и интенсивном романе между 17-летним Эллио и старшим студентом Оливером, который приезжает провести лето с семьей Эллио в Италии. В течение нескольких недель между ними развивается сложная и страстная любовная история, которая оставляет глубокий след в их сердцах.

10 причин моей ненависти

Главная героиня, Катарина, - нервная и скептическая девушка, которая испытывает неприязнь ко всему вокруг, в том числе и к парням. Ее младшая сестра, белая и милая, хочет встречаться с популярным парнем, но родители устанавливают правило, что девушка может выйти с ним на свидание только в том случае, если старшая сестра, Катарина, также начнет встречаться с кем-то.

И тогда парень, который хочет заинтересовать младшую сестру, решает нанять студента для того, чтобы тот заставил Катарину влюбиться в себя.