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10 эффективных способов, которые точно помогут понравиться девушке

Как понравиться девушке (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые мужчины скрывают свою симпатию к девушке, считая, что им не по силам завоевать внимание. Но способов, как понравиться девушке немало. Проявите фантазию и старания, чтобы добиться ответных чувств.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Будьте собой

По словам эксперта, ничто не впечатляет больше девушку, чем простота. Не стоит притворяться кем-то другим, чтобы понравиться. Ваша уникальность - ваша сила, поэтому необходимо помнить об этом.

Покажите интерес

Необходимо узнать, чем девушка интересуется и о чем мечтает. Искренний интерес в том, что ее интересует, покажет, что вы цените ее мнение и личность.

Слушайте активно

Умение слушать - ключевой момент. Продолжайте разговор, задавайте вопросы и проявляйте интерес к тому, что она говорит.

Поэтому мужчине нужно научиться слушать. Для этого потребуются внимательность и терпение.

Соблюдайте расстояние

Важно помнить о личном пространстве. Не переступите предел, ведь каждый человек имеет свои границы.

Говорите комплименты

Высказывайте искренние комплименты по поводу ее вида, характера или способностей. Но не переусердствуйте. В таком деле важна искренность.

Юмор

Чувство юмора у разных людей отличается. Найдите формат, который привлечет обоих. К примеру, можно запоминать и рассказывать веселые истории из жизни и анекдоты.

Уважение

Уважайте мнение девушки, чувства и выборы. Никогда не выражайте невнимание или унижение. Это только оттолкнет ее.

Совместные интересы

Постарайтесь и найдите общие темы, которые вас интересуют. Общие занятия могут еще больше сблизить вас.

Постепенность

Не торопитесь с чрезмерными проявлениями интереса. Дайте отношениям развиваться постепенно. Тогда они будут романтичны.

Откровенность

Важно быть откровенным и проявлять свои чувства. Делать это нужно без намеков или давления.

Раньше психолог рассказывала, зачем действительно нужна семья.

Также мы писали, что нужно знать всем супружеским парам.

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