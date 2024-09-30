10 эффективных советов для здорового сердца

10 простых шагов к здоровому сердцу

Не забывайте о физической активности

Рекомендуется уделять 150 минут в неделю умеренно интенсивным упражнениям, таким как быстрая ходьба, или 75 минут более интенсивным занятиям, как бег или езда на велосипеде. Однако не следует начинать интенсивные тренировки без предварительных обследований и понимания своих возможностей. Это может быть причиной потери сознания во время марафонов или сердечных приступов у мужчин среднего возраста, занимающихся велоспортом.

Избегайте сидячего образа жизни

Подумайте о том, сколько времени вы проводите в сидячем положении каждый день. Задайтесь целью проходить 10 000 шагов в день. Просто гуляйте вокруг своего дома, пока не добьетесь этой цели.

Проходите обследование

Люди старше 40 лет должны осознавать собственные факторы риска. Если вы курите или имеете семейную историю ишемической болезни сердца, рекомендуется проходить регулярные медицинские осмотры, включая мониторинг АД, уровня холестерина и риска диабета.

Следите за уровнем холестерина

Холестерин - это тип жира, который производится в печени и также содержится в пище. Его чрезмерное количество может вызвать сужение артерий, особенно в сердце и сосудах мозга, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Холестериновые бляшки в сердечных артериях могут снизить кровоток к сердцу, вызывая боль в груди и стенокардию, а также приводя к внезапной закупорке артерий и сердечному приступу.

Оцените наследственный риск

Если у кого-то из ваших близких, таких как родители или брат/сестра, произошло сердечный приступ до 60 лет, следует обратиться к врачу для обследования. Важно понять, как безопасно жить с наследственными заболеваниями, особенно при физических нагрузках.

Здоровое питание

Средиземноморская диета считается одной из самых лучших. Фрукты, овощи, орехи и бобовые способствуют здоровью сердца и сосудов. Замените белый хлеб, рис и макароны цельнозерновыми, которые содержат больше клетчатки.

Они обеспечивают сытость и усваиваются медленнее. Добавьте белок для восстановления организма и жирную рыбу для снижения холестерина, артериального давления и воспаления. Старайтесь снизить потребление насыщенных жиров и количество добавленного масла. Сократите углеводы, заполняя тарелку белым мясом, рыбой и овощами, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Избавьтесь от плохих привычек

Прекращение курения значительно увеличивает продолжительность жизни. Важно также умеренно употреблять алкоголь или вообще отказаться от него. Если вы употребляете алкоголь, избегайте его по крайней мере два дня в неделю.

Сделайте сон приоритетом

Ночная работа может привести к воспалению и ухудшению работы сердца. Многие процессы регенерации происходят во время сна, поэтому важно спать не менее восьми часов в день. Улучшить качество сна можно, ограничив вечером использование телефонов и ноутбуков.

Старайтесь управлять стрессом

Хронический стресс и высокий уровень адреналина повышают риск сердечных заболеваний. Важно выделять время на отдых, практиковать медитацию или просто гулять.

Следите за сердцебиением

Мы обычно не замечаем собственного сердцебиения, но иногда оно может ускоряться или становиться неравномерным. Если вас беспокоит сердцебиение, особенно в сочетании с одышкой или болью в груди, обратитесь к врачу.