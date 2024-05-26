10 удивительных мест, в реальность которых трудно поверить. Смотрите фото - и убедитесь!

102-летний плавающий лес, Австралия

Лодка SS Aryfield - лишь одна из заброшенных лодок, оставшихся в заливе Хоумбуш в Сиднее. Раньше залив использовали как площадку, куда приезжали на демонтаж лодки со всего мира. После закрытия этого залива некоторые корабли остались там навсегда. Фактически, залив Хоумбуш стал плавучим кладбищем для списанных кораблей. Со временем суда густо поросли лесом и приобрели мистический вид.

Так выглядит плавучий лес (фото: bestwomensmag.com)

Последний дом острова Холланд, США

Этот дом показывает поединок человека и природы. Его построили в 1888 году. В течение нескольких десятилетий он не подвергался эрозии, которую провоцировала близость к береговой линии. Но при всех усилиях последнего владельца защитить дом, вода и слабая почва оттащили дом с острова в море. Дом окончательно разрушился в 2009 году.

Этот дом стал последним сооружением на болотистом острове Холланд (фото: bestwomensmag.com)

Подводный город в Шичен, Китай

Руины древнего города, которым свыше 1300 лет, затопили в 1959 году специально, потому что на этой территории местное правительство решило построить новую гидроэлектростанцию. По вине человека памятник оказался на глубине более 30 метров.

Так выглядит подводный город (фото: bestwomensmag.com)

Заброшенная станция метро City Hall в Нью-Йорке, США

Станцию открыли в 1904 году. Когда-то она поражала роскошью. Станция функционировала 40 лет и прекратила свою работу из-за резкого увеличения населения Нью-Йорка. Раньше многие туристы спускались, чтобы посмотреть на заброшенную станцию, но в середине ХХ века ее окончательно закрыли из соображений безопасности.

Станция метро City Hall (фото: bestwomensmag.com)

Отель Salto, Колумбия

Отель del Salto был построен в Боготе, Колумбия, в начале ХХ века по проекту известного архитектора Карлоса Артуро Тапиаса. Это была одна из самых роскошных гостиниц страны, где проживали самые богатые и известные люди. Из-за роста загрязнения соседней реки Богота люди потеряли интерес к посещению отеля, и с 1990-х годов он стоит заброшенный.

Отель Salto (фото: bestwomensmag.com)

Заброшенный военный госпиталь в Белике, Германия

Beelitz-Heilstätten - это место, где Гитлер находился после ранений во время Первой мировой войны. Когда началась война, помещение было превращено в военный госпиталь. Он считался ведущим медучреждением для лечения неврологических расстройств и туберкулеза после окончания Второй мировой войны.

Заброшенный военный госпиталь (фото: bestwomensmag.com)

Остров Хасима, Япония

Остров Хасима является символом индустриализации Японии. Он размером 6,3 гектара. Когда-то там была одна из подводных шахт. Сегодня многие здания отремонтированы, и остров охотно посещают многие путешественники.

Остров Хасима (фото: bestwomensmag.com)

Заброшенный железнодорожный вокзал, Абхазия, Грузия

Когда-то эта станция в Грузии принимала пассажиров, которые направлялись в Россию. Сейчас эта железная дорога протяженностью 100 километров превратилась в руины после того, как там между 1992 и 1993 годами начала войну РФ. Но даже в развалинах можно заметить изысканный интерьер станции, который еще отражает часть ее былой славы.

Железнодорожный вокзал в Абхазии (фото: bestwomensmag.com)

Театр Нью-Бедфордский Орфеум, США

Театр Орфей первоначально назывался Маджестиком Опера. Его строительство началось в день гибели "Титаника". Потом многие считали это плохой приметой. На пике своего развития театр мог вместить 1500 человек и использовался только для наиболее особых мероприятий на северо-востоке США. Он закрыл свои двери в 1959 году.

Театр Нью-Бедфордского Орфеума (фото: bestwomensmag.com)

Рыбацкая деревня на острове Gouqi, Китай

Когда-то этот остров был одним из крупнейших рыболовных сел на архипелаге, но его покинули из-за загрязненной воды и уменьшения улова в этом районе. Сейчас природа полностью поглотила оставшиеся в селе здания. Теперь Gouqi стал привлекательным местом для туристов.

Остров Gouqi (фото: bestwomensmag.com)