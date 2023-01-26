10 четких признаков, что вы любите этого человека: проверьте свои чувства

Влюбленность является одним из самых волнующих и захватывающих чувств, которые способен переживать человек. Обычно в самом начале нас охватывают сомнения и испуг - а не ошибаемся ли мы.

Психологи назвали 10 признаков того, что вы любите человека, который сейчас рядом с вами. Об этом пишет Elite Daily.

Ваш любимый человек - лучшая часть вашего дня

Та часть дня, когда вы находитесь вместе и видите друг друга - лучшая часть вашего дня и она самая приятная. Если вы любите этого человека, то не устаете находиться вместе долго.

Неважно, удачным был ваш день или нет, только вашему партнеру под силу сделать его очень быстро не таким плохим. А если у любимого человека получается сделать ваш день в разы лучше только лишь своим появлением - вы точно влюблены.

Вы думаете об этом человеке сразу после сна

Если у вас есть чувства, то именно об этом человеке вы думаете сразу после пробуждения. И последняя мысль будет именно о нем перед отходом ко сну.

А в течение дня вам хочется поделиться любой хорошей новостью с этим человеком. Если происходит что-то неприятное - вы ищите у него поддержку.

Ваши интересы сдвинулись на второй план

Любовь самоотвержена и у многих центр важности при влюбленности перемещается с собственной персоны на объект любви. Когда вы влюбляетесь, интересы вашей половинки становятся важнее ваших собственных.

Вы готовы сделать что угодно

Если у вас есть сильные чувства к другому человеку, то вы готовы сделать что угодно ради его счастья. При обычной симпатии или неглубоких чувствах, вы тоже будете готовы на многое, но все же ваши возможности будут ограничены. В любви границ практически не существует.

Вы не боитесь показывать свои чувства

Когда вы кого-то искренне и по-настоящему любите, вам хочется, чтобы об этом знал весь мир. И поэтому не стесняетесь своих чувств и можете открыто показать их даже при большом скоплении людей.

При симпатии люди более сдержаны и на людях свои чувства откровенно не демонстрируют.

Ваша любовь - совершенство

При настоящих чувствах, кажется, что ваш объект любви - самый прекрасный человек на свете. И хотя вы видите недостатки, вы считаете их особыми качествами характера. Любовь - это умение принимать недостатки вашей второй половинки.

Вы можете знать недостатки человека, который вам просто нравится. Но принимать вы их научитесь только в том случае, если полюбите его.

Вы планируете долгосрочное будущее

Когда вы влюблены, представить свое будущее без близкого человека очень сложно. И вы будете планировать свою жизнь с этим человеком на долгосрочную перспективу.

Поддаваться краткосрочным перспективам вы точно не станете, так как это может навредить вашим целям.

При обычной симпатии планировании долгосрочного будущего не происходит, так как есть множество страхов и сомнений.

Вы становитесь лучше

Идеальных людей не существует и у каждого всего есть возможности для личного роста. А чувство влюбленности нас подталкивает к самосовершенствованию. Вам хочется для любимого человека стать лучшей версией себя. И очень быстро вы замечаете, что становитесь значительно лучше.

Ваши чувства ничем не обусловлены

Настоящие чувства не знают условий, и они абсолютны. Такая любовь бескорыстна, ей не нужно что-то особенное, вы просто безоговорочно любите другого человека.

Когда вы испытываете симпатию, то ваши чувства напрямую зависят от разных обстоятельств.

Ваша любовь - ваш лучший друг

Ваш любимый человек становится вашим самым лучшим другом и это абсолютно естественно. Вы доверяете друг другу даже те тайны, за которые вам откровенно стыдно.

Вместе вы можете горы свернуть и лучший кандидат для соучастника в любой ситуации - ваша вторая половинка.