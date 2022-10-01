1 октября: какой церковный праздник, у кого именины, что нельзя делать

Му­че­ни­цы Со­фия и Ири­на жили в III веке в Египте. Их подвергли ис­тя­за­ниям за ис­по­ве­да­ние христианства при императоре Авре­ли­а­не. После пра­ви­те­ль Егип­та Клав­ди­й велел их обезглавить. Мощи мучениц были пе­ре­не­се­ны спутя несколько веков Кон­стан­ти­ном Ве­ли­ким в Константинополь.

На Арину Шиповницу продолжались девичьи посиделки. Обычно их совмещали с заготовкой капусты на зиму. Принято было собираться у кого-нибудь в доме, шинковать, солить капусту, одновременно веселясь, разговаривая, исполняя песни.

1 октября крестьяне наблюдали за отлетом журавлей, а увидев в небе журавлиный клин, кричали им вслед "Колесом дорога". Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла и приносят весну на крыльях.

Главные приметы этого дня

какая погода на Ирину - такой она будет и 1 апреля;

птицы не спешат улетать - зима наступит нескоро;

высокий сорняк вырос - зимой будет много снега.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит стричь волосы, считается, что если постричь 1 октября волосы, есть риск укоротить свою судьбу.

Нельзя сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Лучше этого не делать в принципе, а не только 1 октября, чтобы не привлечь беду и безденежье.

Не стоит ходить в гости и принимать друзей и знакомых у себя.

Категорически нельзя лениться.

Именины празднуют Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Софья.