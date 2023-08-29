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С 1 сентября меняются условия пересечения границы: что нужно знать водителям

Какие изменения нужно учесть водителям (фото: facebook.com/zachidnuy kordon)
Автор: Василина Копытко

У украинских водителей осталось всего несколько дней, чтобы обновить данные о классе экологичности в тех пассажирских транспортных средствах, в сведениях которых не указан класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1. Иначе они не смогут пересечь границу на этом транспорте.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в Telegram.

Что нужно знать водителям об изменениях

"С 1 сентября, если в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы станет невозможным", - отмечают в ведомстве.

При этом если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, в таком случае сертификат предоставлять не нужно.

Добавим, что с 1 сентября до заявления на получение лицензии, кроме документов, предусмотренных ст. 11 закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", также следует добавлять следующие подтверждающие документы:

  • сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортные средства
  • заверенные заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление

На украинско-польской границе запустят пилотные проекты

Также отметим, что с 1 сентября по 31 декабря 2023 года в пропускных пунктах на украинско-польской границе введут пилотные проекты. Они предполагают изменения в организации движения транспортных средств.

"Движение грузовых транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 7,5 тонн будет осуществляться через пункты пропуска: "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" и "Ягодин". В то же время пропуск легковых транспортных средств и пассажирских автобусов в этих пунктах пропуска останется без изменений, за исключением ЧП "Ягодин", где пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется", - отмечают в Государственной пограничной службе.

Остальные пункты пропуска на украинско-польской границе работают без изменений.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменились условия прохождения техосмотра.

Читайте также о том, за какие фары водители могут получить штраф.

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