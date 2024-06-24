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"Эти люди никогда не были патриотами": известная телеведущая высказалась о Потапе и Каменских

Валентина Хамайко, Алексей Потапенко, Настя Каменских (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Ведущая канала "1+1" Валентина Хамайко изложила свою позицию касательно украинских звезд, которые продвигают карьеру за границей.

РБК-Украина (проект Styler) делится подробностями, ссылаясь на выпуск шоу "Що ти Київ?".

Валентина Хамайко, отвечая на вопросы журналистки, откровенно назвала артистов, которые строят свою карьеру заграницей "не патриотами", делая акцент на личностях Потапа и NK.

Валентина Хамайко (фото:instagram.com/valentinakhamaiko)

"Эти люди никогда не были патриотами. Никогда. И песни у них, как мы видим, патриотические не сочиняются. Не пишутся", - отмечает ведущая.

Валентина объяснила, что даже если такие артисты очень стараются написать песни на патриотическую тематику, населению они абсолютно "не заходят". Знаменитость добавила, что она откровенно не очень хочет, чтобы подобные личности возвращались в Украину. 

"Они называли себя людьми мира, ну пусть в мире и остаются." - добавляет Валентина.

Настя Каменских (фото:instagram.com/kamenskux)

Алексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Кроме того, женщина говорит, что лично она желает, чтобы украинское общество становилось таким, которое "выкристаллизовывается" на своих ценностях.

В то же время ведущая отметила исполнительницу Jerry Heil.

"Я помню, как мои коллеги тогда ездили на концерт, поддержать, на первый сольный и сейчас, как мы круто видим, как талантливый артист расцветает", - поделилась воспоминаниями Хамайко.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Женщина отметила, что она с гордрость следит и рассказывает о расцвете Яны как артистки.

 

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