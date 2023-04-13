"Нас убивали, а мы просили разрешения стрелять в ответ". Маси Найем сказал, можно ли было закончить войну в 2014 году

Украинский адвокат и разведчик ВСУ Маси Найем участвует в российско-украинской войне с 2015 года. Когда началось полномасштабное наступление, он также присоединился к рядам ВСУ.

В интервью РБК-Украина Найем сказал, могла ли война на востоке Украины закончиться еще в 2014 году, а также рассказал, как изменилась наша армия за все это время.

Можно ли было закончить войну в 2014 году

Наем говорит, что тогда украинские военные придерживались выполнения так называемых Минских договоренностей ценой собственной жизни.

"Находясь в промзоне Авдеевки, я не понимал цели. Мы просто героически стояли, нас убивали. Мы просили разрешения стрелять в ответ. Не было никаких задач вернуть свои территории. Это был просто живой щит людей, которые постепенно убивали... Который был в поэтому смысл? Не знаю. Мы дадим оценку чуть позже", - рассказал Маси.

"Когда по вам стреляют, а вы просите разрешение стрелять в ответ, у тебя закрадывается такая мысль: а это точно война? Должен ли ты просить разрешение на самооборону? Я думаю, что нет. Тогда мы должны были", - говорит он.

Сейчас украинские военные стали более профессиональными и мотивированными. По его словам, дело в том, что они получают четкие служебные задачи. Соответственно выросла мотивация, потому что военнослужащие сегодня понимают конечную цель войны.

Но в 2014 году условий для завершения войны не было...

"У политической верхушки были другие планы, чем возвращать территории. По разным основаниям. Я, к сожалению, не владею определенной информацией, которой владели тогда политические лица. Однако, по моему мнению, задачи вернуть свои территории не стояло", - делится Найем.