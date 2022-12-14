"Психика не выдерживала": как живет единственная украинка с донорским сердцем и почкой

История Ксении Щеголь

История Ксении началась еще в 2012 году. Тогда она заболела острым лейкозом - рак крови. Прошла 24 курса химиотерапии. Это дало большое усложнение на сердце. Единственным спасением была трансплантация. В 2017 году женщине пересадили сердце 17-летней индуски, погибшей в аварии.

Осенью 2019-го состояние Ксении резко ухудшилось. Врачи снова шокировали вердиктом - необходима пересадка почки. Донором стал ее отец.

Орган успешно прижился, но чтобы исправно функционировал, женщина должна принимать ежедневно почти два десятка препаратов. Те угнетают иммунитет, чтобы он не отверг донорское сердце и почку.

Ксении противопоказаны сильные переживания - как положительные, так и отрицательные эмоции. Они губительно влияют на сердце. Особенно сложно это контролировать во время войны.

"От постоянных воздушных тревог и воя сирен моя психика уже не выдерживала. Почти каждый день были нервные срывы. Меня посадили на успокоительное, транквилизаторы, антидепрессанты. Я не могла ни есть, ни спать. Очень сильно похудела, постоянно плакала. Во время каждой тревоги забивалась под подоконник, забегала в ванную", - рассказывает Ксения.

Женщина получила много предложений уехать за границу. Однако не воспользовалась возможностью.

Ксения с представителями "Национального движения "За трансплантацию" (фото: facebook/Ксения Щиголь)

"Не хотела бросать мужа. Да и одному с ребенком за границей после двух пересадок органов - тяжело. Нужно оформляться в медучреждениях, не во всех странах выдают необходимые лекарства. Да и условия проживания неизвестны. А людям после трансплантации надо жить в тепле и стерильности, чтобы не было грибка или плесени", - объясняет женщина.

Вместе с 16-летним сыном и мужем Ксения до августа оставалась в Николаеве. Покидать дом не хотела.

"Знаю, что некоторых за границей селили в спортзале. А как я могу жить там, где еще 200 человек и у каждого свои заболевания и инфекции. Да и я не хотела оставить родителей, они уже пенсионного возраста. Поэтому мы жили до последнего в Николаеве. Уехали только после того, как метрах в 200 от нашего дома упал снаряд. Дом очень сильно затрясло, поняла, что больше не смогу здесь оставаться", - добавляет Ксения.

В августе семья уехала в Воскресенскую ОТГ село Калиновку возле Николаева.

"К городу здесь близко, потому как надо - езжу в Николаев на обследование. Очень благодарны ОТГ и Калиновскому старостату, что нас приняли и постоянно помогают. Здесь гораздо спокойнее. Слышим взрывы, но издалека. Нет постоянных сирен, давящих на психику", - говорит женщина.

Добавляет, что в Николаеве до сих пор плачевная ситуация.

"Очень многие выехали. Волонтеры постоянно привозят питьевую воду, потому что из крана течет вода коричневая. Часто выключают свет, тогда работают только те маркеты и аптеки, которые имеют генераторы", - говорит Ксения.

Но, несмотря на войну, в Николаеве не было проблем с лекарствами для людей с донорскими органами. Их государство издает регулярно.

"Уже сейчас чувствую себя лучше. Обследование прохожу по мере самочувствия. Не бегаю раз в месяц сдавать анализы. Я пациент уже с опытом, - смеется. - Ограничений уже нет никаких. Можно все, но в меру. Летом даже ходила в тренажерный зал, потому что очень сильно потеряла мышечную массу", - добавляет.

Единственный постоянный запрет - грейпфрут. Он снижает концентрацию препаратов в организме.

Ксения часто принимает участие в мероприятиях по поддержке развития трансплантации в Украине (фото: facebook/Ксения Щиголь)

"Общество меняет по чуть-чуть мнение о трансплантациях. Сейчас успешно делают пересадки в Украине, и нет необходимости отправлять наших граждан за границу. Уже чаще люди соглашаются на донорство органов и понимают насколько это важно. Все больше городов хотят, чтобы в них проводили пересадку. И главное, что для пациента это все бесплатно. Все оплачивает государство", - объясняет Ксения.

Отмечает, что хотело бы, чтобы государство упростило оформление некоторой документации. В частности, постановление № 859 по уходу за инвалидами 1-2 группы, нуждающимся в постоянной посторонней помощи. Согласно ему родственники могут оформить соцпомощь на непрофессиональной основе.

"Постановление разработано странно. Надо проходить комиссии, где оценивают уровень больного, в частности подвижности. Часто это неуместно. Потому что слепой человек подвижный, но не может полноценно себя обслуживать. Ему крайне необходима эта помощь близких, а оформить его трудно. По сути, все, что касается людей с инвалидностью, должно быть легко. Хотелось бы, чтобы государство не усложняло эти процедуры", - говорит женщина.