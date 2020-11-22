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Вчені назвали неочікувану причину, через яку після 30 років не вдається схуднути

Неділя 22 листопада 2020 10:57
Вчені назвали неочікувану причину, через яку після 30 років не вдається схуднути
Вчені пояснили причину збільшення ваги після 30 років (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

Після 30 років людям важче схуднути

Чимало людей після 30 років мають проблему стрімкого збільшення зайвої ваги. Найбільше це помітно в талії, оскільки у розмірах помітно збільшується живіт. Пов'язано це зі зростанням імунних В-клітин, які впливають на ожиріння і на метаболічні процеси.

Група вчених із США і Німеччини, як пише Cell Metabolism, з'ясувала, що надлишковий жир має властивість відкладатися навколо внутрішніх органів і ховатися під епідермісом.

Дослідники під час експерименту встановили, що з віком в організмі багато процесів уповільнюються, а потім і припиняються. Аналогічно відбувається й із зайвими жировими клітинами.

Оскільки з віком вони починають активніше поширюватися, а організм не встигає боротися з ними, починає рости живіт.

Крім того, у молоді під час інфікування будь-якою інфекцією ці клітини схильні збільшуватися. Але щойно людина одужує, процеси в організмі відновлюються, а клітини повертаються до своїх попередніх розмірів.

Нагадаємо, дієтологи розповіли, що фісташки можуть прискорити процес схуднення, адже вони допомагають боротися із зайвою вагою і, окрім того, мають багато корисних властивостей.

Раніше дієтолог Тетяна Фіалкова порадила замінити солодощі на какао, яке знижує апетит і ризик переїдання.

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