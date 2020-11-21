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Корисно для серця і не тільки: дієтолог розкрила неочікувані властивості какао

Субота 21 листопада 2020 17:27
Корисно для серця і не тільки: дієтолог розкрила неочікувані властивості какао
Дієтолог перелічила корисні властивості какао (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

Користь какао та який краще обирати

Смак какао знайомий усім з дитинства, але мало хто замислюється про користь продукту у вже дорослому віці. А цей прекрасний напій має багато корисних властивостей навіть для зрілого організму.

Український дієтолог Тетяна Фіалкова радить додати до свого раціону горнятко какао, адже цей напій покращує роботу організму і поліпшує настрій.

Вона наголошує, що найкраща альтернатива солодощам - саме какао, яке, окрім того, буде корисне тим, що знижує апетит і ризик переїдання.

"Відмінний напій на полуденок, коли зазвичай хочеться заїсти післяобідню трапезу солоденьким", - пише Тетяна Фіалкова.

Також дієтолог зауважує, що какао покращує стан мікрофлори кишківника, збільшує популяцію корисних бактерій і пригнічує ріст клостридій.

За її словами, какао профілактує розвиток інсулінорезистентності та цукрового діабету, підвищуючи чутливість рецепторів до інсуліну.

Крім того, завдяки какао можна досягнути зниження на 4-7% "поганого" холестерину. Але це за умови щоденного вживання напою або гіркого шоколаду.

Також регулярне споживання какао буде корисне при підвищеному тиску, знижуючи його, і при низькому тиску, навпаки, підвищуючи його. Какао теж знижує смертність від серцево-судинних захворювань.

Дієтолог каже, що дослідження показали, що два горнятка какао без цукру покращують мозковий кровообіг.

"Чим більше гіркоти в какао продуктах, тим більше в ньому флавоноїдів, і тим активнішими будуть позитивні дії (всі перераховані вище ефекти) на організм", - пояснила медик.

Дієтолог пояснює, що найкраще обирати какао з максимальним вмістом цього компоненту, а також шоколад з максимальним відсотком какао і сирі какао-боби ферментовані. За її словами, тоді напій матиме найпотужніший ефект.

Але є ряд протипоказання до продуктів з какао. Так, дієтолог наголосила, що людям з акне, дерматитами і екземами краще відмовитися від вживання цього продукту. Також не слід вживати какао, якщо маєте аутоімунні захворювання чи сечокам'яну хворобу або ГЕРБ (рефлюкс).

"Ідеальний напій для всіх, хто вирішив влаштувати собі кофеїновий детокс і при цьому не втратити загальний тонус і настрій в осінньо-зимовий період", - підсумувала дієтолог.

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус розповіла, що сіль може призвести до набору зайвої ваги, якщо нею занадто захоплюватися. Але відмовлятися від неї повністю не варто.

Раніше ми писали про топ напоїв, які сприяють зниженню апетиту і, як наслідок, допомагають схуднути.

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