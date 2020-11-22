Ученые назвали неожиданную причину, по которой после 30 лет не удается похудеть

Ученые объяснили причину увеличения веса после 30 лет (иллюстративное фото: pixabay.com)

После 30 лет людям труднее похудеть

Много людей после 30 лет имеют проблему стремительного увеличения лишнего веса. Больше всего это заметно в талии, поскольку в размерах заметно увеличивается живот. Связано это с ростом иммунных В-клеток, которые влияют на ожирение и метаболические процессы.

Группа ученых из США и Германии, как пишет Cell Metabolism, выяснила, что избыточный жир имеет свойство откладываться вокруг внутренних органов и скрываться под эпидермисом.

Исследователи в ходе эксперимента установили, что с возрастом в организме многие процессы замедляются, а затем прекращаются. Аналогично происходит и с лишними жировыми клетками.

Поскольку с возрастом они начинают активно распространяться, а организм не успевает бороться с ними, начинает расти живот.

Кроме того, у молодежи во время инфицирования любой инфекцией эти клетки склонны увеличиваться. Но как только человек выздоравливает, процессы в организме восстанавливаются, а клетки возвращаются к своим предыдущим размерам.

Напомним, диетологи рассказали, что фисташки могут ускорить процесс похудения, ведь они помогают бороться с лишним весом и, кроме того, имеют много полезных свойств.

Ранее диетолог Татьяна Фиалкова посоветовала заменить сладости на какао, которое снижает аппетит и риск переедания.