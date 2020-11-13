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Дієтологи розсекретили смачну їжу, яка прискорить скидання ваги

П'ятниця 13 листопада 2020 16:02
Дієтологи розсекретили смачну їжу, яка прискорить скидання ваги
Яка смачна їжа прискорить схуднення (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Дієтологи розкрили секрет "смачного" схуднення

Дієтологи, спираючись на останні дослідження вчених, розсекретили смачну їжу, яка прискорить скидання зайвої ваги. Мова йде про фісташки, про користь яких говорять давно. Але тепер стало зрозуміло, що горіхи ще й допомагають схуднути.

Фісташки багаті корисними мінералами, вітамінами, антиоксидантами, мононенасиченими жирами і клітковиною. А в новому дослідженні йдеться про те, що горіхи борються із зайвими кіло, пише womanEL.

Цілих чотири місяці вчені спостерігали за 94 людьми різних розмірів - від струнких до тих, хто страждає ожирінням. Їх усіх посадили на одну і ту ж програму схуднення. Але половині з них давали по 40 грамів фісташок кожен день.

Скинути вагу вдалося всім без винятку. Але та група, яка вживала фісташки, показала кращий результат.

Дієтологи кажуть, що горіхи особливо ефективні для приборкання голоду і посилення почуття ситості. Це, безумовно, важливо, якщо ви намагаєтеся схуднути.

Спеціалісти з харчування впевнені, що всі горіхи корисні. Але вони найчастіше рекомендують своїм клієнтам саме фісташки.

Раніше дієтологи розповіли, як відмовитися від цукру, і які позитивні зміни можуть відбутися зі здоров'ям і зовнішністю.

Також експерт розповів про небезпеку популярного продукту, який краще не купувати у бабусь.

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