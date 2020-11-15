У Києві жорстко покарали водія елітної автівки за нахабне паркування

Водій припаркувався на газоні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Водій залишив авто на газоні

Порушення правил дорожнього руху київськими водіями вже стали нормою. Адже порушники залишаються у більшості випадків непокараними або після сплати штрафу повторюють свої вчинки.

Але у Голосіївському районі столиці автозлодії вирішили помститися водієві за нахабне паркування. Як йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент стався у Києві в мікрорайоні "Теремки-1".

Там водій припаркував автомобіль на газоні, у зв'язку з чим отримав покарання. Невідомі за таку нахабність зняли з автівки всі чотири колеса.

Водій порушник-ПДД залишився без коліс (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, у Києві пенсіонер з пакетом в руках збив мотоцикліста-хама. Але пенсіонера, який прагнув справедливості, збили з ніг і побили водій разом зі своїм товаришем.

Також ми раніше писали, що в Києві засвітився розкішний і дорогий автомобіль Lamborghini Urus. Його вартість складає приблизно 400 тисяч доларів або 11 мільйонів гривень.