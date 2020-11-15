ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві жорстко покарали водія елітної автівки за нахабне паркування

Київ, Неділя 15 листопада 2020 14:14
У Києві жорстко покарали водія елітної автівки за нахабне паркування
Водій припаркувався на газоні (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Водій залишив авто на газоні

Порушення правил дорожнього руху київськими водіями вже стали нормою. Адже порушники залишаються у більшості випадків непокараними або після сплати штрафу повторюють свої вчинки.

Але у Голосіївському районі столиці автозлодії вирішили помститися водієві за нахабне паркування. Як йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент стався у Києві в мікрорайоні "Теремки-1".

Там водій припаркував автомобіль на газоні, у зв'язку з чим отримав покарання. Невідомі за таку нахабність зняли з автівки всі чотири колеса.

У Києві жорстко покарали водія елітної автівки за нахабне паркуванняВодій порушник-ПДД залишився без коліс (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, у Києві пенсіонер з пакетом в руках збив мотоцикліста-хама. Але пенсіонера, який прагнув справедливості, збили з ніг і побили водій разом зі своїм товаришем.

Також ми раніше писали, що в Києві засвітився розкішний і дорогий автомобіль Lamborghini Urus. Його вартість складає приблизно 400 тисяч доларів або 11 мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події автомобилиПДДпарковка

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся