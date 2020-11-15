ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве жестко наказали водителя элитной машины за наглую парковку

Київ, Воскресенье 15 ноября 2020 14:14
В Киеве жестко наказали водителя элитной машины за наглую парковку
Водитель припарковался на газоне (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Водитель оставил авто на газоне

Нарушение правил дорожного движения киевскими водителями уже стали нормой. Поскольку нарушители остаются в большинстве случаев безнаказанными или после уплаты штрафа повторяют свои поступки.

Но в Голосеевском районе столицы автоворы решили отомстить водителю за наглую парковку. Как говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook, инцидент произошел в Киеве в микрорайоне "Теремки-1".

Там водитель припарковал автомобиль на газоне, в связи с чем получил наказание. Неизвестные за такую наглость сняли с машины все четыре колеса.

В Киеве жестко наказали водителя элитной машины за наглую парковкуВодитель нарушитель-ПДД остался без колес (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в Киеве пенсионер с пакетом в руках сбил мотоциклиста-хама. Но пенсионера, который стремился к справедливости, сбили с ног и избили водитель вместе со своим товарищем.

Также мы ранее писали, что в Киеве засветился роскошный и дорогой автомобиль Lamborghini Urus. Его стоимость составляет примерно 400 тысяч долларов или 11 миллионов гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия автомобилиПДДпарковка

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь