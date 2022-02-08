Вік не перешкода: переселенцям спростили умови кредитування купівлі житла

Фото: тепер вік нерухомості, в якій можна шукати квартиру, збільшено до 50 років (freepick.com)

Кабмін змінив порядок надання кредитів внутрішньо переміщеним особам. Тепер біженцям із зон бойових дій на Сході стане простіше отримати пільговий кредит на житло.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції.

Як змінилися вимоги до нерухомості

Зокрема, пом'якшено вимоги до нерухомості, яку переселенці купують із залученням кредиту. Це була одна з найгостріших проблем: знайти квартиру, яка відповідала б всім параметрам, що висуваються державою. Регламентувався вік будинку, а квартира повинна була бути настільки дешевою, щоб потенційний позичальник з невисоким доходом міг отримати кредит.

Такі взаємовиключні вимоги — новий будинок та низька ціна — не дозволяли багатьом переселенцям роками вирішити житлове питання. З півтора мільйонів сімей, які виїхали із зон бойових дій, близько 2/3, як і раніше потребують житла. Фото: РБК-Україна

Тепер вік нерухомості, в якій можна шукати квартиру, збільшений до 50 років. Це значно спростить пошук можливих варіантів. Так як діапазон пошуку розширився до серійних панельних будинків радянського періоду, квартири в яких на 30-50% дешевше тих, що побудовані за роки незалежності.

Як змінилися вимоги до позичальників

Крім того, в Кабміні уточнили визначення, хто вважається членом сім'ї позичальника — отже, має право жити з ним в квартирі, що купується (від цього залежить розрахунок максимального розміру кредиту), – та усунули деякі бюрократичні умовності при розгляді заявок на кредитування. Додатково були скориговані терміни оголошення рішення по кредиту.

Хто кредитує

Нагадаємо, пільгове іпотечне кредитування здійснюється, зокрема, за рахунок грошей гранту уряду Німеччини, наданого через банк KfW. Кредити надає Державний фонд сприяння молодіжному будівництву.

За минулий рік Молодіжний фонд збільшив свій кредитний портфель на 25%, видавши в цілому 777 кредитів, з яких 301 – внутрішньо-переміщеним особам. У поточному році Фонд планує наростити портфель ще на 30%.

В цілому, за всю історію свого існування, Фонд уклав 41668 договорів на видачу пільгових кредитів або часткову компенсацію вартості житла (або процентних ставок за банківськими кредитами) молодим сім'ям, повідомив голова правління Фонду Сергій Комнатний.

Як ми вже писали раніше, дешевої іпотеки на всіх не вистачить, але забудовники надаватимуть індивідуальні знижки та акції.