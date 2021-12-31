10 найоригінальніших готелів 2021 року: тренд на екологічність та індивідуальність

Фото: найбільш часто оригінальні готелі можна знайти в Мексиці, Китаї та США (dezeen)

Новий рік — саме час мріяти й будувати плани. Якщо ви збираєтеся в 2022 році в подорож в оригінальне місце, але ще не вирішили де зупинится — ми підготували добірку з 10 дивовижних готелів, перебування в яких запам'ятається надовго. Їх творці потурбувалися не тільки про комфорт, але також про екологічність, автентичність і естетику об'єктів. Примітно, що найчастіше оригінальні готелі можна знайти в Мексиці, Китаї та США.

Огляд найбільш незвичайної готельної нерухомості за 2021 рік — в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Dezeen.

Grotto Retreat Xiyaotou від студії Avoid, Китай

Фото: dezeen

Архітектурне бюро Grotto Retreat Xiyaotou спроектувало Капсульний готель Studio Avoid, розташований в селі Сііотоу в префектурі Чжанцзякоу. Об'єкт виконаний в стилі традиційного печерного житла в цьому районі. Так гості Сіяотоу можуть ближче познайомитися з місцевими традиціями.

Печерні капсули розташовані в ряд та мають форму облицьованих цеглою вертикальних ніш, кожна з яких увінчана великими вікнами у даху. Звивиста дерев'яна доріжка на палях кружляє між капсулами, що ведуть до входів на рівні першого поверху.

Касона Сфорца з картини Альберто Калача, Мексика

Фото: dezeen

Готель, що отримав назву Casona Sforza, складається з асиметричних аркових приміщень різної висоти. Альберто Калач спроектував його в прибережному мексиканському місті Пуерто-Ескондідо. Однією з визначних пам'яток об'єкта став великий круглий басейн, який видно з усіх арок.

Дизайн готелю спрямований на інтеграцію ландшафту у звичні конструкції. Так гості опиняються в спокійному місці, що спонукає до відпочинку і роздумів.

Monastero Arx Vivendi від Network of Architecture, Італія

Фото: dezeen

Компанія Network of Architecture перетворила колишній італійський монастир в Арко в готель Monastero Arx Vivendi, оновивши його інтер'єр.

Після реконструкції комплекс 17-го століття сильно змінився — тепер він містить кілька загальних залів, 40 гостьових люксів і спеціально побудований оздоровчий центр. Дизайнери прагнули зберегти якомога більше оригінальних деталей, зокрема стіну висотою сім метрів.

Goodtime від Кен Фулк і Морріс адмі, США

Фото: dezeen

Готель Goodtime в Маямі, створений архітектором Моррісом адмі і американським дизайнером Кеном Фулком, може похвалитися грайливим, нестандартним проектуванням, стилізованим під відомі будівлі ар-деко.

У готелі 266 номерів, а також 9300 кв. м громадського простору, який включає ресторан і клуб з басейном Strawberry Moon, магазини, тренажерний зал і бар, — всі вони оформлені в пастельних тонах і прикрашені яскравими принтами.

The Seeds від ZJJZ Atelier, Китай

Фото: dezeen

У лісовій зоні Цзянсі розмістився готельний комплекс, що нагадує своєю формою насіння еліптичної форми, покриті галькою. Споруди належать до готелю The Seeds.

У своєму дизайні Zjjz Atelier звертаються до природи, використовуючи природні форми, які гармонійно доповнюють околиці. Зовні капсули покриті сосновою галькою, світло проникає всередину крізь круглі вікна, а нижня сторона контейнерів облицьована блискучою алюмінієвою плиткою.

Paradero від Рубен Вальдес і Яшар Йектахо, Мексика

Фото: dezeen

Готель Paradero розташований на ділянці площею 2,2 га в Тодос-Сантосі, прибережному місті на південному заході Мексики. Його спроектували архітектори Рубен Вальдес і Яшар Йектахо. Комплекс побудували навколо маловодного саду, взявши за референс традиційні Каліфорнійські споруди.

Готель складається з ряду бетонних конструкцій бежевого кольору, які гармонують з ландшафтом. Кожен будинок містить кімнати для гостей з широкими стінами, сходовими клітками й коридорами. За дизайном інтер'єру стоїть Студія B Huber в Гвадалахарі.

Скелі Clifftops від Morrow+Lorraine, Англія

Фото: dezeen

Clifftops — це колекція з п'яти будинків для відпочинку на березі моря в Дорсеті, які були спроектовані лондонською студією Morrow+Lorraine.

Комплекс, розташований на юрському узбережжі, оточений необлицьованими стінами, що імітують кам'янисту місцевість на вершині скелі. Всі котеджі оброблені каменем і деревом, а з вікон відкривається вид на Ла-Манш.

Casa Octavia від PPAA, Мексика

Фото: dezeen

Мексиканське архітектурне бюро PPAA спроектувало Casa Octavia — бутік-готель в Мехіко, що належать модному лейблу Octaviа. Інтер'єри замислювалися в тій же стилістиці і як продовження одягу бренду.

PPAA покрив фасад готелю дерев'яними гратами, які відтіняють інтер'єр і створюють тонкий світловий візерунок. М'які й нейтральні тони переважають у всьому інтер'єрі, створюючи безтурботну атмосферу релакса.

Вілли від RCR Arquitectes, Португалія

Фото: dezeen

Каліфорнійська студія RCR Arquitectes спроектувала вісім розкішних бетонних вілл для відпочинку Palmares Ocean Living & Golf в Алгарве.

Проект є частиною більшої елітної забудови. Вілли мають форму приміщень, що перекривають одна одну, з навислими дахами й панорамними вікнами.

El Perdido від Estudio ALA, Мексика

Фото: dezeen

Готель El Perdido розташований за межами невеликого сільськогосподарського містечка Ель-Пескадеро. Об'єкт спроектувала мексиканська архітектурна студія Estudio ALA. Він має утрамбовані земляні стіни й дерев'яні дахи, вкриті соломою, таким чином використовуючи традиційні методи будівництва в стилістиці навколишніх сільськогосподарських угідь.

Люкси розміщуються в окремих приміщеннях, розташованих на території навколо загальних зон, включаючи лобі та ресторан готелю.

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