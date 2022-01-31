Знижки будуть, а дешевої іпотеки на усіх не вистачить: 10 прогнозів щодо ринку нерухомості України

У 2022 році не варто очікувати обвалу ринку нерухомості. Але також немає сенсу розраховувати на широку доступність анонсованої іпотеки під 5% річних.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Фейсбук-сторінку СЕО девелоперської компанії Greenol Олега Приходька.

У дописі експерт визначив "Десять 100-відсоткових прогнозів ринку нерухомості на 2022 рік". Ми об`єднали їх за тематиками.

Ситуація на ринку

Обвалу ринку не відбудеться. Для цього немає реальних передумов. Одночасно можна бути впевним в тому, що серед забудовників першої 10-ки за обсягом будівництва не буде банкрутств.

Що стосується цін, то середньоринкова (median price) вартість квадратного метру на первинному ринку протягом поточного року не знизиться по відношенню до цін грудня 2021 року.

Весною більшість забудовників піднімуть ціни на 5-10% (залежно від ступеня готовності об’єктів). Це відбудеться, навіть незважаючи на всі застереження та невтішні очікування, які панують зараз на ринку.

Ціни та акції

У підсумку – зростання цін протягом 2022 року не перевершить показників зростання минулого року.

Сезонні акції та знижки від забудовників будуть. У різних компаній у різні часові проміжки, але точно у всіх 4-х кварталах року. Найбільш поширена акція – знижка 5-10% за умови повної оплати. Вона ж може бути піднесена як "індивідуальна".

Доступна іпотека

"єІпотека" (вона ж анонсована президентом програма "доступна іпотека під 5% річних") не буде доступна широкому загалу і не вплине на ціноутворення по ринку загалом. Хоча, можливо це буде останній рік без "доступної" іпотеки в країні.

Нові проєкти в місті та за містом

На ринок вийдуть нові масштабні проєкти житлових комплексів з привабливими ціновими пропозиціями та\або нові черги вже існуючих ЖК.

Вторинний ринок буде тримати стабільні медіанні ціни та намагатиметься не відставати від цін первинного ринку. Але при терміні позиціонування об’єкта більш ніж 3 місяці, можливо буде отримати знижку 10-15% від первісно заявленої вартості.

Ринок заміського житла чекає активна фаза: ще більше містечок, ще далі від міста, ще ширший діапазон цін між дорогими та бюджетними. Отже ті, хто придивляється до придбання нерухомості за містом, матимуть ще більший вибір в усіх цінових категоріях.

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