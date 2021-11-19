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На ринку нерухомості надувається бульбашка: попередження Банку Європи

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П'ятниця 19 листопада 2021 15:55
На ринку нерухомості надувається бульбашка: попередження Банку Європи Фото: інфляція носить тимчасовий характер і закінчиться протягом 2022 року (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

Центральний банк єврозони попередив про те, що на багатьох ринках регіону завищена оцінка активів, у тому числі нерухомості. Оскільки Європа продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу на тлі наднизьких процентних ставок і масштабних заходів стимулювання і підтримки економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на СNBC.

У своїй доповіді Європейський Центробанк попередив що короткострокові ризики знижуються, але в середньостроковій перспективі уразливість зростає.

Що відбувається з іпотечними ставками

Зараз на ринку житла в єврозоні спостерігається ситуація, в якій сім'ї, пов'язані іпотечними зобов'язаннями, можуть опинитися в ситуації неможливості оплачувати свої кредити.

"Зокрема, домогосподарства з іпотечними кредитами зі змінною процентною ставкою або короткими періодами фіксованої ставки піддаються несподіваному підвищенню суми виплат, що може негативно вплинути на їх здатність обслуговувати свій борг", — йдеться в звіті.

Рекордна інфляція

У вересні Центральний банк оголосив, що купуватиме менше облігацій на тлі зростання споживчих цін. Це поклало початок процесу поступового згортання величезного пакету заходів стимулювання епохи пандемії.

У вересні інфляція в єврозоні склала 3,4%, що є максимумом за 13 років. В жовтні 13-річний рекорд був побитий ще раз — 4,1% інфляції, оскільки валютний блок боровся з різким зростанням цін на електроенергію.

"Були приклади, коли відомі гравці ринку вивчали нові способи інвестицій. Паралельно з цим ринки житла в єврозоні швидко розширювалися, і майже немає ознак того, що умови кредитування у відповідь посилюються", — випливає зі звіту.

Луїс де Гіндос, віце-президент ЄЦБ, висловив очікування, що "зростання цін почне сповільнюватися в найближчі місяці і досягне піку в листопаді. Після цього, за нашими прогнозами, інфляція почне сповільнюватися".

ЄЦБ вважає, що інфляція носить тимчасовий характер і закінчиться протягом 2022 року. При цьому деякі учасники ринку вважають, що ЄЦБ недооцінює інфляційний тиск і тому, ймовірно, йому доведеться оголосити про підвищення ставки до початку 2023 року.

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