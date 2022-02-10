ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Геть балкони та кондиціонери: мешканцям дадуть рік на приведення будинків у порядок

Новость на русском →
Четвер 10 лютого 2022 09:50
Геть балкони та кондиціонери: мешканцям дадуть рік на приведення будинків у порядок Фото: історичні будинки були понівечені балконами та кондиціонерами, вважають у КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Леся Панченко

У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установку кондиціонерів на фасадах будинків, які відносяться до об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

Що заборонять мешканцям старих будинків

Під заборону потраплять:

  • розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі;
  • утеплення та скління наявних балконів та лоджій, їхня добудова, розширення тощо;
  • розширення наявних віконних та балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам й балконних дверей.

"Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будинків, розміщених у центральному ареалі міста Києва, які були понівечені балконами та кондиціонерами", – зазначив Володимир Прокопів, який ініціював відповідний проєкт рішення.

Заступник голови КМД уточнив, що власникам таких "надбудов" даватиметься рік на демонтаж. Опісля виконавчий орган буде виписувати штраф, а "Київблагоустрій" повертатиме будівлі історичний вигляд.

Порятунок міста та відповідальність за прибудови

За словами Прокопіва, над відповідним документом майже два роки працювали фахівці, урбаністи та громадські активісти.Геть балкони та кондиціонери: мешканцям дадуть рік на приведення будинків у порядок"Це стане першим кроком у приведенні історичного центру та історичних будівель до ладу", – сказав він.

Документ уже підтримали профільні комісії Київради. Також його мають розглянути на пленарному засіданні міської ради.

При цьому, у Мінрегіоні взялися за порушення в процесі будівництва, а саме – незаконні прибудовм та поверхи. У відомстві розповіли, що за незаконні надбудови каратимуть генпідрядників, архітекторів та інженерів – усіх, хто може стосуватися процесу будівництва. Решта порушень також суворо контролюватиметься новим органом – ДІАМ, який розпочав роботу 2021 року.

Відтак за надбудову ще декількох поверхів, які не були задекларовані перед початком будівельних робіт, забудовники та інші учасники цього процесу можуть понести кримінальну відповідальність.

Раніше ми розповідали як курсові коливання впливають на ринок нерухомості.

Також ми розбиралися, чи є сенс зараз купувати квартиру в "хрущовці".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Точки зору
Оксана Череднічок
На валізах: як реагують покупці житла на загрозу війни
Оксана Череднічок
провідний експерт з житлової нерухомості Києва та області
Володимир Копоть
Собі на користь: як читати договір з забудовником та на що звернути особливу увагу
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Назар Бенч
Гнучкість, адаптивність та функціональність: якими будуть офіси в 2022 році
Назар Бенч
власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп"
Юлія Ступіна
Інвесторам доведеться ділитися, а покупцям – платити більше: як позначиться на ціні квартир законопроект 5600
Юлія Ступіна
директор з фінансів Строй сіті Девелопмент груп
Всі точки зору