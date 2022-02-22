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Нова земля: як перевірити земельну ділянку перед покупкою

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Вівторок 22 лютого 2022 14:50
Нова земля: як перевірити земельну ділянку перед покупкою Фото: Мін'юст рекомендує перевіряти не тільки саму ділянку, а й продавця (gettyimages)
Автор: Світлана Голландс

Відкриття ринку землі активізувало шахраїв, які прагнуть нагріти руки на фіктивних угодах зі спірними ділянками. Щоб не потрапити в халепу, фахівці рекомендують покупцям перевіряти об'єкт нерухомості перед укладенням угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію компанії Monitor.Estate.

Що рекомендує Мін'юст

Існує простий алгоритм для перевірки. Мін'юст, до слова, попереджає що перед придбанням земельної ділянки не зайвим буде перевірити не тільки його чистоту, а й продавця.

Перевірка земельної ділянки в державних реєстрах дає можливість встановити:

  • реального власника об'єкта нерухомості;
  • категорію земель;
  • цільове призначення земельної ділянки;
  • площу ділянки;
  • майнові права третіх осіб (оренда, сервітут тощо);
  • наявність або відсутність діючих обмежень на використання землі.

Чотири кроки для перевірки

Щоб бути впевненим у своїй покупці, необхідно виконати перевірку в кілька кроків:

1. З'ясувати, чи присвоєно земельній ділянці кадастровий номер, зокрема на публічній кадастровій карті України.

Дізнатися цю інформацію можна у власника землі, або ж самостійно. А за допомогою кадастрової карти також можна з'ясувати тип власності земельної ділянки, його цільове призначення та площу.

2. Дізнатися інформацію про право власності та речові права на земельну ділянку на вебпорталі Госгеокадастра.

Таким чином можна дізнатися про:

  • нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
  • зареєстровані обмеження у використанні ділянки;
  • суб'єктів права власності на земельну ділянку.

3. Одержавши інформаційну довідку із державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Така довідка дозволить з'ясувати:

  • хто є власником земельної ділянки;
  • коли ділянка була придбана у власність та на яких підставах;
  • чи зареєстровані будь-які права на нерухоме майно, окрім права власності (право оренди, сервітут, емфітевзис, суперфіцій);
  • чи наявні будь-які обтяження: арешт, заборона відчуження, іпотека.

4. Перевірити земельну ділянку по кадастровому номеру в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таким чином ви дізнаєтеся, чи оскаржувалося право власності на земельну ділянку, чи не знаходиться вона під арештом і чи не була передана в іпотеку.

"З відкриттям ринку землі збільшилася кількість угод. Відповідно збільшилася і кількість шахрайств. Тому необхідно контролювати достовірність інформації, яку надають продавці. За кілька хвилин можна отримати достатньо інформації для того, щоб прийняти рішення про покупку того чи іншого об'єкта нерухомості", –прокоментував юрист і співзасновник сервісу Monitor.Estate Володимир Копоть.

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