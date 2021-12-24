Квартира під ялинку: як ріелтори та державні служби працюють у святкові вихідні

Напередодні Новорічних свят бажання закрити всі важливі питання та "почати нове життя" посилюється. Купівля квартири – одне з таких ключових питань, вирішення яких вимагає часу та сил для прийняття рішення. Якщо в пошуках житла не користуватися принципом "давайте після свят", а заплановано витратити вихідні на вирішення квартирного питання – можна зіткнутися з деякими особливостями роботи ринку у святковий період.

Що потрібно знати про графік риботи агентств нерухомості та наскільки новорічний період вдалий для пошуку житла — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Що працює і не працює у свята

На ринку нерухомості у новорічні свята найчастіше спостерігається традиційне затишшя: кількість нових звернень падає. Щоправда, бувають і винятки. У деяких покупців якраз у цей період з'являється можливість спокійно, не відволікаючись від справ, знайти житло та провести перегляди.

Агентства нерухомості враховують це, тому не зупиняють роботу і у свята. Офіси найчастіше працюють у черговому режимі — на зв'язку завжди знаходиться як мінімум один менеджер. Але навіть поза офісом ріелтори та менеджери з продажу готові надати телефонну консультацію або організувати перегляд.

"У Новорічні свята працюють наймотивованіші співробітники. Жодна компанія, що себе поважає, не випадає з ритму. У нас є професійний жарт: ріелтор — це спосіб життя. Ми завжди готові зв'язатися з клієнтами і проконсультувати з усіх питань. Є й інша особливість роботи на ринку нерухомості: тут дуже велика конкуренція і реагувати на запити потрібно швидко, незалежно від сезону та свят. Для найоперативніших і старанних співробітників це хороша можливість успішно закрити угоду — так що в цьому зацікавлені всі — і агенції та клієнти", — розповідає Ірина Рогальська. керуючий брокер у компанії RE/MAX Central. freepik.com

Однак у самі новорічні свята угоди щодо купівлі-продажу не реєструються — банки, нотаріуси та реєстр не працюють. У звичайному режимі укладаються попередні договори купівлі, а також проходить перегляд об'єктів. У процесі оренди житла все ще простіше — головне домовитися про перегляд із власниками квартири, якщо вони не поїхали на свята з міста і готові приділити час.

Ринок до 31 грудня та після

Періоди до Нового року та після сильно відрізняються. Якщо в грудні часто відбувається сплеск активності, особливо в орендарів, то в січні, зазвичай, статистика сильно падає. Орендувати будиночок або квартиру для святкування Нового року стало важко вже наприкінці листопада – гарних варіантів за прийнятною ціною вже практично немає. Ті, хто шукав житло для подобової оренди, подбали заздалегідь, щоб у грудні був час для інших святкових турбот. Для тих, хто все ще не вирішив це питання або змінив плани, ріелтори кажуть, що і зараз є можливість знайти квартиру чи заміський будинок для свята, але ціна пропозиції буде помітно вищою.

Грудень – дуже насичений місяць. Кількість дзвінків не знижується, особливо з купівлі/продажу квартир. Клієнти хочуть вирішити питання до Нового року. Крім самого оформлення угоди є ще процедура підбору об'єктів, консультування, перегляди, підписання договору. У цей період агентства нерухомості можуть закрити вигідні угоди через терміновість питання та небажання людей переносити невирішене питання у новий рік.

У січні ситуація змінюється і настає затишшя. Запити на купівлю та оренду житла є, але їх мало. Для клієнтів це хороша можливість без поспіху підшукати відповідний варіант, для ріелторів — видихнути від високого темпу угод і поєднати справи з відпочинком.

Режим роботи державних установ

Якщо з агентствами проблем виникнути не повинно, то державні структури працюють у стандартному режимі. Насамперед це стосується клієнтів, які звертаються за запитом купівлі/продажу.

Банки

Угоди на великі суми проходять з участю банку. В Україні також покупка метрів у новобудові не обійдеться без залучення фінансової установи.

Як повідомили в НБУ, регулятор, як і минулого року, зберіг дні, в які банки самостійно приймають рішення про режим роботи.

30 грудня 2021 року Система електронних платежів (СЕП) працюватиме до 24:00, тоді як інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі.

Система електронних платежів (СЕП) працюватиме до 24:00, тоді як інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі. 31 грудня 2021 до 13:00 через СЕП здійснюватимуться лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юрособі, а також платежі від учасників СЕП до Нацбанку та органів Держказначейства та платежі від НБУ та органів Держказначейства на адресу всіх учасників СЕП.

через СЕП здійснюватимуться лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юрособі, а також платежі від учасників СЕП до Нацбанку та органів Держказначейства та платежі від НБУ та органів Держказначейства на адресу всіх учасників СЕП. З 1 по 3 січня включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.

включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. З 4 по 6 січня СЕП та банківська система України працюють у звичайному режимі, а 7 січня – учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі.

СЕП та банківська система України працюють у звичайному режимі, а 7 січня – учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі. З 1 по 3 січня та з 7 по 10 січня банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції.

Нотаріальні служби

Робота нотаріусів у святкові дні не так жорстко регламентована, як у банках. Приватні нотаріуси працюють за власним графіком — за необхідності клієнти мають можливість домовитися про послугу. Державні нотаріальні служби працюють з урахуванням вихідних та державних свят — 25, 26, 27 грудня та 1, 2, 3, 7, 8 та 9 січня 2022 року неробочі дні.

Державний реєстр

Державний реєстр, як і інші держструктури, не працюватиме 25, 26, 27 грудня та 1, 2, 3, 7, 8 та 9 січня 2022 року.

Проте тим, хто вже налаштувався придбати житло на початку січня, не варто засмучуватись — внутрішній договір в агентствах нерухомості можна оформити оперативно і без проблем. Залишиться лише почекати до 10 січня, коли всі учасники ринку повертаються у звичний режим роботи.

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