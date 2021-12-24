Квартира під ялинку: як ріелтори та державні служби працюють у святкові вихідні

Напередодні Новорічних свят бажання закрити всі важливі питання та "почати нове життя" посилюється. Купівля квартири – одне з таких ключових питань, вирішення яких вимагає часу та сил для прийняття рішення. Якщо в пошуках житла не користуватися принципом "давайте після свят", а заплановано витратити вихідні на вирішення квартирного питання – можна зіткнутися з деякими особливостями роботи ринку у святковий період.
Що потрібно знати про графік риботи агентств нерухомості та наскільки новорічний період вдалий для пошуку житла — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.
На ринку нерухомості у новорічні свята найчастіше спостерігається традиційне затишшя: кількість нових звернень падає. Щоправда, бувають і винятки. У деяких покупців якраз у цей період з'являється можливість спокійно, не відволікаючись від справ, знайти житло та провести перегляди.
Агентства нерухомості враховують це, тому не зупиняють роботу і у свята. Офіси найчастіше працюють у черговому режимі — на зв'язку завжди знаходиться як мінімум один менеджер. Але навіть поза офісом ріелтори та менеджери з продажу готові надати телефонну консультацію або організувати перегляд.
"У Новорічні свята працюють наймотивованіші співробітники. Жодна компанія, що себе поважає, не випадає з ритму. У нас є професійний жарт: ріелтор — це спосіб життя. Ми завжди готові зв'язатися з клієнтами і проконсультувати з усіх питань. Є й інша особливість роботи на ринку нерухомості: тут дуже велика конкуренція і реагувати на запити потрібно швидко, незалежно від сезону та свят. Для найоперативніших і старанних співробітників це хороша можливість успішно закрити угоду — так що в цьому зацікавлені всі — і агенції та клієнти", — розповідає Ірина Рогальська. керуючий брокер у компанії RE/MAX Central.
Однак у самі новорічні свята угоди щодо купівлі-продажу не реєструються — банки, нотаріуси та реєстр не працюють. У звичайному режимі укладаються попередні договори купівлі, а також проходить перегляд об'єктів. У процесі оренди житла все ще простіше — головне домовитися про перегляд із власниками квартири, якщо вони не поїхали на свята з міста і готові приділити час.
Періоди до Нового року та після сильно відрізняються. Якщо в грудні часто відбувається сплеск активності, особливо в орендарів, то в січні, зазвичай, статистика сильно падає. Орендувати будиночок або квартиру для святкування Нового року стало важко вже наприкінці листопада – гарних варіантів за прийнятною ціною вже практично немає. Ті, хто шукав житло для подобової оренди, подбали заздалегідь, щоб у грудні був час для інших святкових турбот. Для тих, хто все ще не вирішив це питання або змінив плани, ріелтори кажуть, що і зараз є можливість знайти квартиру чи заміський будинок для свята, але ціна пропозиції буде помітно вищою.
Грудень – дуже насичений місяць. Кількість дзвінків не знижується, особливо з купівлі/продажу квартир. Клієнти хочуть вирішити питання до Нового року. Крім самого оформлення угоди є ще процедура підбору об'єктів, консультування, перегляди, підписання договору. У цей період агентства нерухомості можуть закрити вигідні угоди через терміновість питання та небажання людей переносити невирішене питання у новий рік.
У січні ситуація змінюється і настає затишшя. Запити на купівлю та оренду житла є, але їх мало. Для клієнтів це хороша можливість без поспіху підшукати відповідний варіант, для ріелторів — видихнути від високого темпу угод і поєднати справи з відпочинком.
Якщо з агентствами проблем виникнути не повинно, то державні структури працюють у стандартному режимі. Насамперед це стосується клієнтів, які звертаються за запитом купівлі/продажу.
Угоди на великі суми проходять з участю банку. В Україні також покупка метрів у новобудові не обійдеться без залучення фінансової установи.
Як повідомили в НБУ, регулятор, як і минулого року, зберіг дні, в які банки самостійно приймають рішення про режим роботи.
Робота нотаріусів у святкові дні не так жорстко регламентована, як у банках. Приватні нотаріуси працюють за власним графіком — за необхідності клієнти мають можливість домовитися про послугу. Державні нотаріальні служби працюють з урахуванням вихідних та державних свят — 25, 26, 27 грудня та 1, 2, 3, 7, 8 та 9 січня 2022 року неробочі дні.
Державний реєстр, як і інші держструктури, не працюватиме 25, 26, 27 грудня та 1, 2, 3, 7, 8 та 9 січня 2022 року.
Проте тим, хто вже налаштувався придбати житло на початку січня, не варто засмучуватись — внутрішній договір в агентствах нерухомості можна оформити оперативно і без проблем. Залишиться лише почекати до 10 січня, коли всі учасники ринку повертаються у звичний режим роботи.
Раніше ми розповідали, що продавцям доведеться знизити апетит, щоб продати квартиру.