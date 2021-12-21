Продавцям доведеться знизити "апетит", щоб продати квартиру: куди прямує ринок нерухомості

Наразі реальна ціна продажу квартир на вторинному ринку в середньому на 10-12% нижча, аніж вартість, заявлена продавцями. Відповідно, щоб продати квартиру, власникові доведеться або ж суттєво знижувати свій "апетит", або ж чекати на кращі часи, коли доходи громадян відчутно зростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на спільне дослідження Асоціації фахівців з нерухомості України та ГІП «Увекон».

Ажіотажу немає

На вторинному ринку житла України впродовж 2021 року не було жодних ознак ажіотажу або ж обмеженої пропозиції, які б могли вплинути на зростання вартості квартир. До того ж, ринок зараз живе за умовами покупців, кількість яких за останні кілька місяців скоротилася більш, як на 20%. Тому у найближчі 3-4 місяці переважна більшість продавців будуть змушені зменшити вартість виставлених на продаж осель.

У жовтні-листопаді найбільше зростання цін на квартири зафіксовано в Києві: вартість зросла в середньому на 13%. На кінець листопада середня вартість кв.м житла на вторинному ринку Києва перевищила позначку 2100 доларів.

В інших містах-мільйонниках ціни зростали не так стрімко. У Дніпрі ціни на вторинне житло за жовтень-листопад зросли на 4%, у Львові – на 5%, в Одесі – на 2%, у Харкові – на 4,7%. Темпи зростання цін на вторинному ринку житла в інших обласних центрах не перевищили 5%, а в деяких містах були практично нульовими (Кропивницький – 0,1%, Чернівці – 0,2%).

Високе зростання зафіксоване лише у Києві, що може свідчити про локальний і тимчасовий характер цієї тенденції.

Інвестиційний потенціал квартир знижується

На думку Володимира Шалаєва, генерального директора ГК "Увекон", темпи зростання цін на вторинне житло в усіх регіонах України, окрім Києва, були нижчими від прибутку від альтернативних джерел інвестицій, таких як купівля облігацій внутрішньої державної позики та розмір відсотків за банківськими депозитами.

"Наразі у населення та бізнесу з’явилася альтернатива для інвестицій, дохід від яких яких покриватиме ризики. Крім того, ліквідність інвестицій в облігації та депозити є вищою за вкладання коштів у квартири. Тому кількість охочих купувати нерухомість, як інвестицію в наявних економічних умовах стає дедалі менше", — наголосив експерт.

В той же час, охочих продати свої квартири на піку цін стає все більше.

Майбутня цінова динаміка на ринку нерухомості буде залежати від економічної та політичної ситуації в Україні. Отже, зважаючи на існуючі ризики, можна прогнозувати стабілізацію цін.

Продавці завищують ціни, а покупці відмовляються від угод

У свою чергу Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України, зазначив, що зростання цін виставлених на продаж квартир не є достатньо обґрунтованим.

Він нагадав, що від січня до вересень 2021 року реальна вартість житла на вторинному ринку найбільших міст зросла в середньому на 15-17% і досягла максимальних позначок, що відповідають платоспроможному попиту.

"Наразі ціна продажу квартир на вторинному ринку в середньому на 10-12% нижча, аніж вартість, заявлена продавцями. Відповідно, щоб продати квартиру, власникові доведеться або ж суттєво знижувати свій "апетит", або ж чекати на кращі часи, коли доходи громадян суттєво зростуть", — вважає експерт.

Збільшення вартості вторинного житла пояснюється "підтягуванням" цін до вартості квартир на первинному ринку. Проте однією з причин зростання кв.м на первинному ринку є збільшення собівартості будівництва.

Експерт не виключив, що завищена вартість квартир стала наслідком не досить коректної роботи модуля оцінки нерухомості Фонду держмайна України, інформація до якого надходить від оцінювачів, публічних джерел та нотаріусів.

"На відміну від первинного ринку, фактор собівартості квартири взагалі не є критерієм оцінювання реальної вартості житла. Тому "підтягування" цін до первинного ринку завжди має спиратися на реальний попит. В той же час некоректна оцінка об’єкта, виставленого на продаж, може вводити в оману, як продавців, так і покупців", — підкреслив він.

На його погляд, у найближчі 3-4 місяці переважна більшість продавців будуть змушені зменшити вартість виставлених на продаж осель.

Попит на вторинному ринку суттєво обмежений. Відповідно покупці шукатимуть квартири, зважаючи не лише на технічні характеристики, а більшою мірою на їхню вартість. Купуватимуть або житло за "підйомною" ціною, або ж будуть змушені відкласти придбання на невизначений термін.

"Зменшена кількість потенційних покупців, обмежені фінансові можливості громадян, недостатньо активна іпотека у найближчі місяці можуть зрівняти заявлені продавцями ціни до цін реальних угод", — підсумував очільник АФНУ.

Раніше ми розповідали, що ціни на оренду та продаж квартир у Києві "вперлися у стелю", а також що чекає на ринок нерухомості у 2022 році: колапс чи зростання.