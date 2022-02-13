Культурний центр лівого берега: чим цікавий Дніпровський район Києва

Дніпровський район відносно невеликий, але при цьому дуже різноманітний. Тут є музеї, парки та зони відпочинку, а також промислові підприємства й тихі спальні мікрорайони. Район займає третє місцє за кількістю жителів – за офіційними даними у ньому проживає 355 тис осіб.

Чим примітний Дніпровський район та які можливості він відкриває для жителів столиці — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Площа Дніпровського району відносно невелика — 60 кв.км. (8% від усієї території Києва). Район вважається одним з найбільш густонаселених, але при цьому йому вдалося не перетворитися в "мурашник" та зберегти зелений вигляд. У Дніпровському районі розташовано 17 парків, 23 сквери і 10 бульварів. Їх загальна площа становить 1147 га. Забезпеченість громадськими зеленими територіями займає перше місце серед інших районів міста та становить 32 кв.м на людину.

У Дніпровському районі багато можливостей для проведення дозвілля. Крім парків, пляжів, тут розташовані великі торгові центри і ресторани. А на Русанівській набережній можна подивитися на танцюючі фонтани .

До складу району входять такі мікрорайони: Райдужний масив, Воскресенка, Труханів острів, Гідропарк, Лівобережний, Микільська Слобідка, Північно-Броварський, Соцмісто, Русанівка, Березняки, Стара Дарниця, Русанівські Сади.

Лівобережний масив

Головна перевага Лівобережного перед іншими масивами лівого берега — близькість до центру. Незважаючи на те, що район знаходиться на іншому березі Дніпра, на машині добиратися в центр або на Поділ можна за 15-20 хвилин. Від станції метро "Лівобережна" ходять автобуси та маршрутки в різні кінці міста.

Лівобережний — поєднує великий транспортний вузол та діловий центр лівого берега, а якщо заглибитися всередину району, можна побачити тихі двори з розміреним життям. У цьому районі побудовані переважно висотні будинки — від радянських панельок до нових ЖК ближче до заток Дніпра з власними яхт-клубами і ресторанами. Поруч з "Зоною здоров'я" є компактний приватний сектор.

Тут є все для насиченого міського життя: пляжі та майданчики для занять спортом, багато магазинів і локацій для культурного проведення часу. Поблизу знаходиться Русанівська набережна, Гідропарк, пляж на території "Зони здоров'я" — місце відпочинку на свіжому повітрі. Біля води є волейбольні та баскетбольні майданчики, столи для настільного тенісу. У спеку на пляжах завжди багато відпочиваючих. Фото: Olx.ua

Різноманітність в культурне життя вносять Театр драми і комедії на Лівому березі та Міжнародний виставковий центр, який часто використовують в якості концертного майданчика.

Лівобережний стрімко розвивається. Тут з'являються сучасні коворкінги, відкриваються кафе і ресторани.

Нерухомість на Лівобережній коштує дорожче, ніж на інших масивах лівого берега. Серед нових —ЖК Сонячна Рів'єра (Київміськбуд) — 56000 грн/кв. м., ЖК Рів'єра Ріверсайд (St Sophia Homes) — від 108000 грн/кв.м., ЖК Rusaniv Residence (Citex development) — від 36250 грн/кв.м.

Воскресенка

Воскресенський масив розташований далеко від метушливого центру. Місцеві жителі цінують його за чисте повітря, красивий парки та тихі двори.

Через віддаленість від центру і відсутність метро Воскресенка не користується особливим попитом у киян і квартиронаймачів

Улюблене місце жителів району парк "Перемога" з дитячими атракціонами та ігровими майданчиками, кав'ярнями на колесах та ставком з човновою станцією. Поруч з основною магістраллю Воскресенки є ще один парк "Аврора" з сучасним дитячим майданчиком і артезіанською свердловиною.

Озеро "Райдужне" приваблює рибалок і відпочиваючих. Місцеві жителі тут не купаються, але приходять посидіти біля води, позасмагати, приготувати барбекю. Фото: Озеро Райдужне (Kyivmaps)

Воскресенки, як і розташованого по сусідству Лісового масиву, торкнулася ревіталізація — в місцевій промзоні, де раніше була лісопилка, відкрили паб Lisopylka з власною пивоварнею. Заклад популярний не тільки серед місцевих жителів, а й у колі поціновувачів крафтового пива з інших районів.

Продукти і домашнє начиння можна купити на ринку "Десна", в невеликих супермаркетах або в сусідніх районах — на Троєщині або Дарниці. Одна з місцевих визначних пам'яток — київський авторинок, на якому торгують автозапчастинами.

Ціни на квартири на Воскресенці відносно недорогі, так як район розташований далеко від центру. У числі нових ЖК "Воскресенський" (НГБ Промцівільбуд) — 32000 грн/кв.м., МФК "Курнатовського" — Київміськбуд) — від 24350 грн/кв.м.

Русанівка

Русанівка — єдиний район Києва, побудований на штучному острові. Масив відділений від лівого берега каналом та з'єднується з містом трьома автомобільними і двома пішохідними мостами.

Три з чотирьох вулиць острова — зелені бульвари і набережна, уздовж якої тягнуться кафе і ресторани. З берега Русанівки відкривається вид на Лавру і Батьківщину-Матір. Влітку район користується популярністю у киян з усього міста. Люди приїжджають сюди відпочити біля води, повечеряти в ресторані і прогулятися вздовж затоки. Фото: kraina.ua

У цьому районі є все для культурного відпочинку: кафе, бари, зелені зони, пляжі. Відсутність метро компенсується великою кількістю громадського транспорту. Великі ТЦ та ринки знаходяться в сусідніх мікрорайонах.

Що стосується нерухомості, в 1970-х острів щільно забудували дев'яти- і шістнадцятиповерховими багатосекційними будинками, не залишивши місця для будівництва нових. На Русанівці є тільки один будинок, що з'явився після закінчення забудови острова.

Північно-Броварський масив

Північно-Броварський масив часто називає старою назвою Комсомольський. Це скромний спальний район, в якому є все необхідне для життя і відпочинку.

У районі кілька нових футбольних полів з синтетичним покриттям, спортивні майданчики і столи для пінг-понгу. Головна визначна пам'ятка району — парк "Перемога", що полюбилася і жителям сусідніх районів, як уже писали. Фото: Парк Перемоги (Zruchno.Travel)

На сусідньому лісовому знаходиться "Арт-завод Платформа" — колишній Дарницький шовковий комбінат, в який вдихнули життя і новий сенс. Майже кожні вихідні там проходять фестивалі, фуд-маркети та інші заходи міського масштабу. Там же розташовуються коворкінги.

Крім місць для прогулянок та культурного відпочинку, на Північно-Броварському масиві є величезний "Дитячий світ", ринок "Юність". Неподалік є Льодова арена і Київський університет туризму, економіки і права.

Завдяки одразу двом станціям метро звідси можна швидко дістатися будь-якої частини Києва. Наземний транспорт — трамваї, тролейбуси та маршрутки — зручно з'єднує масив з іншими районами лівого берега.

Північно-Броварський забудований здебільшого панельними висотками й хрущовками. У числі нових ЖК "Паркові озера" (Інтергалбуд) — від 32000 грн/кв.м., ЖК Автограф (DIM) — від 58 000 грн/кв.м.

Соцмісто

Малоповерхове Соцмісто — комфортний спальний район Києва. Тут все необхідне під рукою: доглянуті парки, продуктові ринки, сучасні ТЦ та демократичні кафе. На околиці району знаходиться квартал "Комфорт Таун". Його можна впізнати по яскравим різнокольоровим будинкам, які чимось нагадують фламандське містечко. У ЖК є власна інфраструктура. Фото: ЖК Комфорт Таун (ЛУН)

Життя тут протікає розмірено, а дозвілля місцеві жителі частіше проводять не в кафе, а на свіжому повітрі. Вздовж вулиці Попудренка тягнеться зелена зона.

За покупками місцеві жителі їдуть до станцій метро, на Дарницькій площі розташовані великі і маленькі торгові центри, ТРЦ "Проспект".

У районі дві станції метро — "Дарниця" і "Чернігівська", добре розвинений наземний громадський транспорт. До станції "Хрещатик" метро йде не більше 15 хвилин, на маршрутці або трамваї можна дістатися в будь-який район лівого берега, а з Дарницької площі — і на правий.

У числі нових ЖК Star City (BudCapital) — 24100 грн/кв.м., ЖК "Комфорт Таун" (KAN Development) — від 32000 грн/кв.м.

Березняки

Березняки — ідеальне місце для тих, хто хоче жити ближче до природи, але мати швидкий доступ до нічного і культурного життя Києва.

Два мости, що з'єднують масив з правим берегом, дозволяють дістатися до центру за кілька хвилин. Березняки — тихий, спокійний район, в якому живуть десятиліттями. Невисока вартість оренди квартир і близькість Дніпра приваблюють й нових жителів столиці.

На набережній озера Тельбін сидять рибалки, займаються спортсмени і відпочивають місцеві жителі. На Дніпровській набережній можна усамітнитися, щоб почитати книгу або помилуватися видами на правий берег, мости.

Головна особливість Березняків — велика кількість місць для активного відпочинку на природі. На Дніпровській набережній є альтанки, лавки, дитячий майданчик і столи для настільного тенісу. Тут гуляють сім'ями, катаються на велосипедах, а ближче до Дарницького мосту збирається молодь і підлітки.

Найпопулярніші заклади знаходяться біля Дніпра, на території торгового центру SilverBreeze. У кав'ярнях і ресторанах з видом на Дніпровську набережну завжди багатолюдно. Фото: ТРЦ SilverBreeze (kyivmaps)

На Березняках функціонує дитяча художня школа, інститут післядипломної педагогічної освіти, університет ринкових відносин та гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов.

На території мікрорайону є кілька великих супермаркетів і один з найдешевших ринків Києва — "Березняки".

На машині дістатися від Березняків до центру міста можна за 10 хвилин, але пасажири громадського транспорту нерідко змушені миритися з переповненими автобусами.

Основна забудова Березняків відбувалася в 1970-ті роки, тому ринок нерухомості представлений в основному дев'яти- і шістнадцятиповерховими панельними будинками. Цей фактор, як і відсутність метро, значно знижує вартість житла. Ближче до Дніпра є кілька нових житлових комплексів, на території яких розташовані салони, приватні клініки, хімчистки, аптеки, студії йоги та фітнесу.

Труханів острів

Труханів острів — одне з найпопулярніших місць для відпочинку в Києві. На території 450 гектарів можна знайти кілька пляжів, клубів, комплексів з басейнами й локації для спортивного відпочинку. З правим берегом Києва Труханів пов'язує пішохідний міст — улюблене місце для фотосесій, пробіжок і екстремальних стрибків з мотузкою — роуджампінг.

На території острова рівні дорогі і обмежений автомобільний рух. В оточенні природи і тиші, люди з усього міста приїжджають, щоб покататися на велосипедах, роликах і самокатах. Труханов вважається одним з кращих місць для заняття активними видами спорту в Києві. Влітку і навесні тут проходять марафони. Фото: пішохідний міст (Vgorode)

Труханів оточений водою — тут безліч великих і локальних пляжів. Найвідоміший "Центральний", з якого відкривається мальовничий вид на правий берег. На ПБК влітку проходять міжнародні музичні фестивалі та рейви. Кілька років тому на острові відкрився клуб Cuba Camp.

Частина Труханового острова займає парк "Дружби народів" та заповідний парк "Муромець". Другий — справжня дика природа з полями, річками і таємничими острівцями.

Дістатися на острів можна на машині по північному мосту або через пішохідний міст.

Гідропарк

У літню пору, ще однією популярною зоною відпочинку у киян стає Гідропарк. Жителі всієї столиці приїжджають сюди на шашлики, пікніки біля води або просто прогулятися по свіжому повітрю. Сьогодні на території островів знаходяться бази відпочинку, літні спортивні табори і густий ліс.

Великий потік відпочиваючих потрапляє в Гідропарк завдяки однойменній станції метро, що відкрилася після будівництва в 1965 році моста метро. Фото: Парк Київ в мініатюрі (Relax.com.ua)

У Гідропарку є велика кількість ресторанів, кафе, атракціонів, пляжів і спортивних майданчиків. Парк не можна назвати доглянутим, але в цьому є свій колорит. Також на його території знаходиться знаменитий парк "Київ в мініатюрі".

Зовсім недавно на території Гідропарку відкрилося відразу кілька пляжних клубів. Вони функціонують переважно влітку, вдень сюди приїжджають позасмагати на пляжі, а ввечері потанцювати і пропустити пару коктейльчиків.

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