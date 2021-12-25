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Сміттєспалювальний завод, будинок майбутнього та капсульний хостел: кращі проекти WAF 2021

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Субота 25 грудня 2021 10:15
Сміттєспалювальний завод, будинок майбутнього та капсульний хостел: кращі проекти WAF 2021 Серед переможців категорії WAF можна знайти безліч унікальних архітектурних дизайнів (колаж РБК-Україна)
Автор: Ріана Абдулаєва

Всесвітній щорічний фестиваль архітектури (WAF), оголосив переможця конкурсу "Будівля року 2021". Головний приз отримав сміттєспалювальний завод в Копенгагені Амагер Бакке. Будівля з унікальним поєднанням своєї прямої функції— утилізації сміття і наявністю штучного лижного спуску, пішохідної стежки, бару на даху і найвищої стіни для скелелазіння в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на MailOnline.

Серед переможців категорії WAF можна знайти безліч унікальних архітектурних дизайнів, в тому числі сучасний продовольчий ринок в Лондоні, який зайняв порожню історичну будівлю, проект з Нью-Йорка, в якому фанера використовується для обшивки магазинів і перетворюється на вуличні меблі, ресторани і дослідницький центр, побудований з дерев'яних трикутників.

Поряд з WAF проводився фестиваль інтер'єрів Inside World, в ході якого нагороду "Інтер'єр року" отримав об'єкт з Китаю, побудований на місці будинку з глиняними стінами, перетвореного в книжковий магазин і хостел на 20 осіб.

Амагер Бакке в Копенгагені

Структура, спроектована компанією B. I. G. Architects з Копенгагена та Нью-Йорка, також посіла перше місце в категорії "Виробництво, енергія і переробка". Amager Bakke — це завод для спалювання відходів та перетворення її в енергію. Він оснащений штучним лижним спуском, пішохідною стежкою, баром на даху і найвищою в світі стіною для скелелазіння. Судді відзначили, що будівля "відображає роль архітектури в Новому Світі вторинної переробки та нульових викидів вуглецю", а також "нагадує нам, що будівлі можуть бути цікавими".Engineering and Architecture på Instagram: &quot;Amager Bakke (Amager Hill) also known as Amager Slope or Co… Architecture, Green architecture, Skyscraper architectureФото: Pinterest

Книжковий магазин і хостел в Чжецзян

Переможцем номінації "Інтер'єр року" став капсульний хостел й за сумісництвом книжковий магазин в селі Цінлунву в китайській провінції Чжецзян. Раніше будівля являла собою дерев'яний будинок площею 232 кв.м з глинобитними стінами. Пізніше Пекінське архітектурне бюро Atelier Tao+C перетворило об'єкт на капсульний хостел, що вміщає 20 осіб, громадський книжковий магазин та бібліотеку. Журі конкурсу були вражені "простотою проекту по перетворенню існуючого глиняного будинку в складний і багатий інтер'єр". Також проект посів перше місце в категорії "нове і старе — інтер'єр".Capsule hotel in a rural library by Atelier tao+c - ArchitizerФото: Architizer

Coopworth в Тасманії

Переможець в номінації "будинок (сільський/природа)" об'єкт під назвою Coopworth, розташований в Тасманії. Його спроектували в бюро FMD Architects. Судді високо оцінили його "мінімалістичну, сільськогосподарську суворість" і те, як проект "демонструє симбіотичні відносини з сільським контекстом через його форму, колір, візуальний зв'язок і палітру матеріалів".Coopworth residence is a modern take on a traditional farmhouseФото: Dezeen

Бібліотека Кіркконуммі у Фінляндії

Переможцем у категорії "Цивільне та громадське будівництво" стала сучасна бібліотека Кіркконуммі у Фінляндії. Об'єкт спроектували в JKMM Architects, які включили в проект теперішню будівлю 1980-х на цій ділянці. У заяві говориться: "Судді вражені тим, як нові і старі елементи були настільки добре інтегровані, що важко зрозуміти, де закінчується один і починається інший".Gallery of Kirkkonummi Library / JKMM Architects - 9Фото: ArchDaily

Центральний парк Фенікс в Сіднеї

Перше місце в категорії "Культура" зайняв Центральний парк Фенікс в Сіднеї — місце для вистав й образотворчого мистецтва. Він був розроблений Durbach Block Jaggers і John Wardle Architects. Судді високо оцінили "ефектну цегляну зовнішню стіну".Phoenix Central Park Gallery John Wardle Architects + Durbach Block Jaggers - Arch2O.com John wardle, Central park, ArchitectФото: Pinterest

Вокзал Мойніхан

Перше місце в категорії "Транспорт" зайняв залізничний вокзал Мойніхан. Це розширення станції Пенсільванії в США, яке було відкрите для публіки в січні.Moynihan Train Hall / SOM ArchDailyФото: ArchDaily

Арена Кена Роузуолла

У категорії "Спортивні об'єкти" переможцем стала реконструкція арени Кена Роузуолла в тенісному центрі Сіднейського Олімпійського парку. За елегантним дизайном ховається Архітектура Cox.Major upgrade for Sydney Tennis Centre AustadiumsФото: Austadium

Готель Raas Chhatrasagar

Готель Raas Chhatrasagar, розташований на схід від Джодхпура, Індія, переміг у категорії "Готелі та дозвілля". Готель, спроектувала Studio Lotus. Судді виділили його "за сильні ідеї та повагу до навколишнього середовища". Вони були особливо здивовані "тим, як в павільйоні і задній частині будинку повторно використовуються вже наявні споруди і матеріали".Gallery of RAAS Chhatrasagar Hotel / Studio Lotus - 21Фото: ArchDaily

Небесний будинок

Небесний будинок став кращим в категорії "Будинки і вілли (міські/приміські)". За будівництвом стоїть Mia Design Studio, яка знаходиться у В'єтнамі. Судді обрали цей проект за його "простий, елегантний і добре продуманий дизайн, який вдало переносить природу в будинок посеред безкрайнього моря багатоповерхової міської забудови. Це проблема, з якою сьогодні стикаються багато міст".Sky House Altar MIA Design Studio Ý tưởng vẽ, Kiến trúc, Ý tưởngФото: Pinterest

Вілла Шахголі в Ірані

Розкішна вілла Шахголі в Ірані, спроектована FMZD, отримала золоту медаль в категорії "Будинок — проекти майбутнього". Судді описали проект як "елегантно задуману і представлену схему, яка перетворює простір, колись займане фруктовим садом, в сімейний будинок".Gallery of White Collar Factory / Allford Hall Monaghan Morris - 1Фото: ArchDaily

Раніше ми писали про незвичайні будинки під оренду по всьому світу.

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