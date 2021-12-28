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Інклюзивні дитячі кімнати, веранда з кедра й будинок для ченців: 10 оригінальних прибудов 2021

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Вівторок 28 грудня 2021 08:35
Інклюзивні дитячі кімнати, веранда з кедра й будинок для ченців: 10 оригінальних прибудов 2021 Фото: у 2021 році журнал dezeen виділив 10 оригінальних будівель (Dezeen)
Автор: Ріана Абдулаєва

Прибудови до житлових будинків — не чисто український винахід. Цей популярний архітектурний прийом не тільки допомагає збільшити площу, але також модернізує будівлю, роблячи її унікальною, особливо коли за справу беруться професіонали. У 2021 році журнал dezeen виділив 10 оригінальних будівель, які привернули увагу професійного журі. Серед них — вежа з полікарбонату і дзеркальна художня галерея на палях.

Детальніше про найбільш незвичайні прибудов року — в матеріалі РБК-Ураїна Realty з посиланням на dezeen.

Закритий будинок від Turner Architects, Велика Британія

A rear extension to a Georgian house Фото: Dezeen

При реконструкції покинутого будинку в георгіанському стилі в Лондоні компанія Turner Architects додала велику задню прибудову, яка містить кілька дворів і зелений дах.

Проект, який продемонстрували ченці монастиря, охоплює ряд житлових приміщень, що виходять у внутрішній сад. Доступ у двори здійснюється через розсувні двері, які при відкритті створюють коридор між внутрішньою і зовнішньою частиною.

Вежа в Парижі від Java Architecture, Франція

Polycarbonate-clad house in ParisФото: Dezeen

Архітектурне бюро Java представило вежу розміром шість на чотири метри, прибудовану до старого кам'яного будинку. Об'єкт розташований в одному з внутрішніх двориків Парижа.

Вертикальна прибудова складається з трьох поверхів з житловими приміщеннями, вона цікава різними фасадами, включаючи ґратчасті дерев'яні перегородки й напівпрозорі панелі з полікарбонату.

House Recast від студії Бена Аллена, Велика Британія

Kitchen of House RecastФото: Dezeen

Одна з експериментальних прибудов у списку належить Вікторіанському будинку в Лондоні під назвою House Recast, який був відремонтований Studio Ben Allen для пари пенсіонерів.

Цього року проект переміг у конкурсі "не рухайся, покращуйся!". Для його реконструкції використовували декоративні деталі, а також яскраво забарвлений бетон. За словами архітектора, це відсилання до оригінальної вікторіанської архітектури будинку.

Котедж на мисі від Paul Bernier Architecte, Канада

Black exterior of Cottage on the Point in QuebecФото: Dezeen

Крита веранда, повністю облицьована кедром, була прибудована до сільського будиночка на березі озера в Квебеку в рамках масштабного проекту реконструкції.

Paul Bernier Architecte спроектував прибудову так, щоб вона зображала сільський вигляд житла, але не змішувалася з ним. Прибудову обладнали панорамними вікнами, що відкривають вид на дерева і нічне небо.

Бетонний цокольний будинок від dgn Studio, Велика Британія

Kitchen of Concrete Plinth HouseФото: Dezeen

Студія DGN розширила вікторіанський двоповерховий будинок на сході Лондона, перетворивши його темну кухню, яка виходить на північ, у світлу та відкриту кімнату.

Прибудова стоїть на поглибленій бетонній підлозі, яка розрахована на максимальну висоту стелі. Її доповнюють темно-сині кухонні гарнітури з бетонними стільницями і відкрита конструкція даху з дуба.

Будинок для Тео і Оскара від Tigg+Coll Architects, Велика Британія

Timber diagrid roof in House for Theo and Oskar by Tigg + CollФото: Dezeen

При проектуванні прибудови будинку, яку Tigg+Coll Architects виконали для сім'ї з двома дітьми, що страждають рідкісним м'язовим захворюванням, в пріоритеті була інклюзивність.

Крило з дерев'яним дахом доступне для інвалідних колясок і включає зручності, розроблені спеціально для дітей, Тео і Оскара, на честь яких названий будинок. Його діагональний дах був спроектовний для просторих спалень, а також для підтримки підйомників.

Галерея Малинка від F2А Architecture, Канада

Mirrored house extensionФото: Dezeen

Дзеркальна прибудова до будинку від F2А Architecture, що балансує над крутими скелями в долині Оканаган, використовується власником в якості приватної картинної галереї.

Через нерівну місцевість на кам'янистій ділянці прибудова піднята на тонких сталевих палях, і потрапити в неї можна по засклених сходах в основному будинку. Облицювання з нержавіючої сталі було обрано таким чином, щоб показувати небо й лісові околиці будівлі.

Райдон-стріт від Moxon Architects, Велика Британія

Rydon Street, UK, by Moxon ArchitectsФото: Dezeen

Moxon Architects розкопали підвал вікторіанського таунхауса в Лондоні, щоб створити урізану задню прибудову і прилеглий затонулий сад.

Прибудова містить простору житлову зону і займає всю ширину ділянки. Вона оброблена матеріалами в білій палітрі. Бетонні цегляні стіни і полімерна підлога виходять назовні, забезпечуючи плавний перехід в сад.

Будинок B-L від Graux & Baeyens Architecten, Бельгія

White-walled hallway of House B-LФото: Dezeen

House B -L-будинок 1960-х років в Дестельбергені, розширили мінімалістичною кухнею та вітальнею від Graux & Baeyens Architecten для його співзасновника Базіля Граукса.

Нове крило розташоване під невеликим кутом до початкового житла, щоб максимально збільшити потрапляння сонячного світла. Однак старі і нові елементи об'єднані за допомогою плавної внутрішньої обробки і такий же обшивки з сірої фанери зовні.

K & T's Place від Нільсена Дженкінса, Австралія

Exterior of K&T's place by Nielsen JenkinsФото: Dezeen

Тактильні матеріали з необробленої деревини і блоків характеризує напівзакрита будівля, прибудоване до K&T's Place. Котедж належить художнику і директору галереї в Брісбені.

Над будівлею працювала Австралійська студія Nielsen Jenkins в рамках повної реконструкції житла. Проект містить ряд придатних для проживання майданчиків, які максимально збільшують простір в існуючому будинку. Відмова від обробки будівельних матеріалів дозволила звести витрати до мінімуму.

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