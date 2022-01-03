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Лофт або будинок біля річки: найкраще житло для Близнюків, Терезів та Водоліїв у 2022 році

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Понеділок 03 січня 2022 11:18
Лофт або будинок біля річки: найкраще житло для Близнюків, Терезів та Водоліїв у 2022 році Фото: повітряні знаки — найбільш комунікабельні та креативні (Інтер'єр+дизайн)
Автор: Ріана Абдулаєва

Якщо в новому році у вас запланована покупка квартири, або якщо саме це бажання ви загадали у святкову ніч — обов'язково зазирніть у гороскоп. Компанія Martin&Co запросила астролога, щоб допомогти визначитися як виглядає ваша ідеальна нерухомість згідно знаку зодіака.

Як виглядає ваше ідеальне житло для повітряних знаків — читайте в матеріалі РБК-Украина Realty з посиланням на Express.

Повітряні знаки — найбільш комунікабельні та креативні, генераторі сміливих творчіх ідей, але вони також жадають спокійної атмосфери для роздумів.

Близнюки — будиночок на березі річки

Близнюки цікаві й винахідливі, швидко вчаться новому. Однак вони можуть сильно нервувати та бути нерішучими, тому дуже важливо вибрати нерухомість, яку вони зможуть доводити до досконалості протягом багатьох років.Лофт або будинок біля річки: найкраще житло для Близнюків, Терезів та Водоліїв у 2022 роціФото: Pinterest

Нерухомість мрії: будинок на березі річки ідеально підходить для Близнюків, які полюбляють тривалі прогулянки, щоб отримувати натхнення й вигадувати нові ідеї.

Доступне житло: простора квартира з великим балконом. У ній Близнюки відчуватимуть себе по-справжньому вдома і насолоджуватимуться простором для творчості.

Терези — будинок у вікторіанському стилі

Терези — це баланс, дипломатія та естетика. Вони також є дуже соціальним знаком, тому вимагають просторого гостинного будинку, щоб розмістити друзів та справити враження на близьких.Лофт або будинок біля річки: найкраще житло для Близнюків, Терезів та Водоліїв у 2022 роціФото: Pinterest

Нерухомість мрії: будинок у вікторіанському стилі міг би стати ідеальним місцем для Терезів. У ньому обов'язково повинен бути просторий й красиво оформлений сад, який забезпечить мир і гармонію для всієї родини.

Доступна нерухомість: квартира з сучасним і оригінальним інтер'єром ідеально підходить для Терезів, які люблять баланс краси й унікального дизайну.

Водолій — нерухомість в стилі лофт

Астрологи відзначають: "Незалежний і прогресивний, Водолій володіє справжнім почуттям стилю й не боїться його демонструвати. Знаходяться у вічному пошуку ідей, представники цього знака потребують простору, де вони можуть зосереджено думати".Лофт або будинок біля річки: найкраще житло для Близнюків, Терезів та Водоліїв у 2022 роціФото: Pinterest

Нерухомість мрії: незвичайний будинок захопить Водолія, бо він стане чудовим місцем, щоб продемонструвати неординарність представників цього знака. Тераса з великою кількістю зелених насаджень послужить простором, в якому легко проявити творчий підхід й зосередитися на нових проектах та ідеях.

Доступне житло: простір, що дає можливість довгих прогулянок на природі та допоможе Водоліям розвивати ідеї та створювати нові проекти.

Раніше ми писали, яким має бути стильний будинок для Овнів, Левів та Стрільців.

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