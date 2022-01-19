Гнучкість, адаптивність та функціональність: якими будуть офіси в 2022 році

Ринок офісної нерухомості в Україні поступово відновлюється. В останніх звітах консалтингових компаній зазначається, що Київ став лідером серед країн Центральної та Східної Європи за обсягом будівництва нових офісів. Незважаючи на частковий перехід на віддалений режим роботи – попит на якісні площі залишається високим.

Яким виявився другий рік пандемії для ринку офісної нерухомості, а також яких змін очікувати в наступному – в авторській колонці для РБК-Україна Realty розповідати Назар Бенч, власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп"

Що відбувається у світі

Для глобального ринку офісної нерухомості 2021 рік став періодом стабілізації. За останніми даними, в офіси вже повернулися 40% співробітників. Наступного року цей процес продовжиться.

В європейських країнах вже готуються до підвищеного попиту на якісний робочий простір. Нова пропозиція офісних площ в регіоні в 2022 році може стати найбільшою за останні п'ять років. У 2021-му показник склав 5,2 млн. кв.м, що на 24% більше попереднього. У 2022-му в офісному сегменті заплановано будівництво майже такого ж обсягу площ.

Стійкість ринку бізнес-нерухомості також визначається інвестиційним попитом. Традиційно частка вкладень в офіси перевищувала житлову та логістичну нерухомість. Станом на 3-й квартал 2021 року інвестиції в будівництво нових офісних об'єктів в європейських країнах оцінювати в 60 млрд. євро. Лідером став Париж (3,8 млрд євро).

Вакантність в країнах Західної та Східної Європи

З насиченням ринку закономірно виникає питання надлишку пропозиції і, як наслідок, збільшення вакантності. Однак в Європі до кінця 2021 року прогнозують помірне зростання вільних площ в середньому до 7,5% (у 2020 – 6,7%). При цьому показник відрізняється в залежності від особливостей міста. Для порівняння: у Берліні вакантність в об'єктах класу "А" перебувала на рівні 2,9% – один з найнижчих показників Європи. У той час як в Бухаресті і Варшаві вона перевищувала 10%. unsplash.com

Ймовірно, причина низької заповнюваності ряду об'єктів – в їх невідповідності актуальним запитам орендарів. Це повинно привести до активної модернізації офісних будівель в найближчі роки.

На сьогодні наявність гнучких просторів і сервісної функції в бізнес-центрі орендарі розцінюють як вирішальний фактор при виборі. У деяких випадках навіть відсуваючи на другий план місце розташування.

Тому перспективи розвитку гнучких офісів у світі оцінюють позитивно. Згідно з прогнозами, їх частка зросте до 30% до 2030 року. Стимулом такого зростання є активний розвиток стартапів і малого бізнесу, а також тренд на flex-роботу серед великих корпорацій.

Ситуація в Україні

Активність на вітчизняному ринку офісної нерухомості також поступово відновлюється. Протягом року співробітники поверталися в офлайн. Відповідно, попит на якісні площі в столиці залишався високим і майже наблизився до докарантинного рівня. Згідно звіт консалтингової компанії Cushman & Wakefield, в Києві поглинання в сегменті – вдвічі більше, ніж було минулого року.

В цілому, наголошується, що на сьогодні загальна кількість офісних площ у Києві – понад 2 млн кв.м. Цього року нова пропозиція повинна скласти близько 220 тис. кв. м (з них 194 тис. вже ввели в експлуатацію). Серед регіонів активність спостерігалася у Львові, де протягом року здали сім бізнес-центрів загальною площею 60 тис. кв.м. А також у Харкові – після рекорду в 2020 році (до 50 тис. кв. м), в 2021 ввели один офісний об'єкт.

Рівень нової пропозиції не вплинув на збільшення вакантності площ. Більш того, спостерігається тенденція до її зниження. За оцінками консалтингових компаній, протягом року вона становила від 9% до 14%.

Орендні ставки в Києві зросли незначно в порівнянні з торішніми, досягаючи 27 дол/кв.м в бізнес-центрі класу "А", і 19 дол. – за клас "B". Наступного року варто очікувати помірного зростання цін на столичні офіси високого класу.

Класичні офісні приміщення замінюються адаптивними просторами з сервісним супроводом. Звідси запит на коворкінги та flex-офіси, в тому числі серед великого бізнесу.

Що чекає офісну нерухомість в 2022 році

Фахівці інвестиційного банку JPMorgan прогнозують, що із закінченням пандемії в 2022 році, паралельно відновиться і світова економіка. Як результат, це позитивно відіб'ється на ринку комерційної нерухомості, який наступного року очікує рекордний приплив інвестицій. freepik.com

До другої половини 2022 року планується, що не менше 70% населення світу будуть вакциновані. У зв'язку з цим Netflix, Google і ряд інших світових корпорацій заявили, що всіма силами почнуть повертати співробітників в офіси.

При цьому гібридна модель роботи для ряду бізнесів залишиться пріоритетною. Простір, як і сам трудовий процес, стає гнучким. У майбутньому компанії зіткнуться з новим викликом: як поліпшити робоче місце, щоб співробітники, які звикли до віддаленого режиму, захотіли повертатися в офіси.

Тому сьогодні трансформуються підходи до функціональному наповненню офісних площ. Виходом може стати створення громадських зон, зелених терас, відкритих просторів або інших нестандартних рішень.

Наприклад, з метою забезпечення мобільності в офісі архітектурного бюро M Moser перейшли на портативні зарядки, повністю відмовившись від розеток. Співробітники можуть працювати з будь-якої зони приміщення. Крім того, тут використовують "зелені" стіни, системи контролю якості повітря і можливості циркадного освітлення. Останнє адаптує світло під час доби і сприяє підвищенню продуктивності.

Такі заходи корелюються з принципами healthy building, в основі яких –організація комфортних умов (температурного режиму, шумоізоляції, якості повітря і води) перебування в приміщенні. Всі системи спрямовані на підтримку здоров'я і гарного самопочуття співробітників.

Разом з тим застарілі офісні об'єкти чекають зміни, щоб мінімізувати показник вакантності.

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