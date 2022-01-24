Балкон-косинка, коридор-трамвайчик та "паперові" стіни: які квартири не варто купувати

Збираєтеся купувати перше житло, а грошей обмаль? Тоді варто звернути увагу на найбюджетніші варіанти вторинного ринку. Звичайно, вони містять багато нюансів: стан будинку та комунікацій, галасливі сусіди, але найголовніше – застарілі з сучасної точки зору планування.
РБК-Україна Realty рекомендує, на що слід звернути увагу, щоб обрати оптимальний варіант й не пошкодувати згодом.
Не секрет, що кожні 8 з 10 квартир в Україні будувалися за часів радянського будівельного буму – період, коли міста стрімко обростали кварталами багатоповерхівок промислових серій. Не дивно, що досі левова частка вторинного ринку – це "хрущовки", БПС-ки, "чешки", 464-я, 96-я, 134-я серії та інші модифікації типового житла.
Воно не тільки найпоширеніше, але і найдоступніше за ціною. По-перше, квартири в будинках старше 30-ти років мають невеликі площі в порівнянні з новобудовами. А по-друге, житло в такому фонді – часто застаріле як морально, так і фізично.
Але, завдяки привабливій ціні, типові панельки продовжують користуватися попитом – особливо, якщо мова йде про покупку першої квартири. У той же час не кожна радянська серія може підійти для сучасної сім'ї. І справа не лише у віці будинку: всі вони мають як свої переваги, так і слабкі місця, здатні здорово ускладнити життя.
464-а серія вийшла в масове виробництво в середині 60-х років минулого століття. Спочатку ці будинки були 5-поверховими – така собі поліпшена версія панельних "хрущовок" (але 2-кімнатні квартири проектувалися з роздільними кімнатами). Потім по країні стали зводити десятки тисяч 9-поверхівок різних модифікацій 464-ї серії.
Що треба враховувати, вибираючи квартиру в будинках 464-ї серії:
З'явилася як одна з модифікацій 464-ї серії в другій половині 60-х років. До житлових проектів з тодішньої Чехословаччини ці будинки не мають ніякого стосунку. За однією з версій, свою назву серія отримала через те, що в цих квартирах тимчасово селили чеських фахівців, які прибули на розвиток київського пивзаводу "Оболонь", який розпочав роботу 1974 року.
"Чешки" будувалися ударними темпами (будинки здавалися достроково, до круглих дат і з'їздів партії), а отже, будівельники під час авралів часто халтурили й економили. Як результат: в будинках часто погана стяжка, що дає про себе знати навіть через півстоліття; низька якість матеріалів, комунікацій і мереж, чому вони на сьогоднішній день вже можуть бути в аварійному стані.
Що треба враховувати, вибираючи квартиру в "чешці":
БПС-ки – одна з найпоширеніших серій багатоповерхівок, які будувалися протягом 60-80-х років 20 століття. Своєю абревіатурою серія зобов'язана назві вібропрокатному стану, на якому робилися панелі для цього типу будинків.
БПС-ки відомі як перші масові 16-поверхові житлові будівлі на території України, проте експериментальні будинки цієї серії були ще 9-поверховими. Тому кілька хвиль ранніх 16-них БПС-ок зводилися з урахуванням вимог до 9-поверхових будинків, що було грубим порушенням норм і правил безпеки.
В цілому серія БПС стала проривом в житловому будівництві на тлі "чешок", 464-х і "хрущовок". Вона пропонувала такі ж компактні, але більш органічні планування. Зокрема, в квартирах БПС 8-9-метрові кухні й обов'язкова наявність антресолей і комор. У будинках з'явилися вантажні ліфти, а над верхнім поверхом – технічний. Зовнішні стіни вже не були несучими – цю функцію взяв на себе каркас. Зате товщина стін зросла до 50-60 см. Ресурс міцності каркаса БПС-ок настільки високий, що вони можуть витримають надбудову ще 5-8 поверхів, вважають фахівці.
Що потрібно враховувати, вибираючи квартиру в будинках серії БПС:
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