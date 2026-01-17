Появились первые реакции лидеров ЕС на анонсированные пошлины Трампа: "дадим ответ"

Позиция Макрона

По словам Макрона, Европа не поддастся тарифному давлению и будет действовать единолично, если угрозы со стороны США будут реализованы. ЕС остается преданным принципам суверенитета, независимости наций и международного права, закрепленным в Уставе ООН.

Именно эти принципы, подчеркнул Макрон, лежат в основе поддержки Украины и создания коалиции стран, выступающих за прочный и длительный мир. Он подчеркнул, что Франция и в дальнейшем будет действовать решительно, когда речь идет о безопасности Европы.

Отдельно Макрон объяснил участие Франции в военных учениях в Гренландии, организованных Данией. По его словам, это решение связано с безопасностью в Арктике и на европейских границах.

"Никакие запугивания или угрозы не могут повлиять на нас - ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире", - подчеркнул президент Франции.

Он также подчеркнул, что тарифные угрозы неприемлемы, а Европа в случае их подтверждения отреагирует едино и скоординировано, обеспечив уважение к европейскому суверенитету.

Позиция премьера Швеции

Подобную позицию озвучил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявив, что его страна не позволит себя шантажировать.

"Только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии. Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников", - отметил он.

Кристерссон добавил, что этот вопрос касается всего Европейского Союза, а Швеция уже проводит интенсивные консультации со странами ЕС, Норвегией и Великобританией относительно общего ответа.

Позиция главы Еврокомиссии

Свою позицию озвучила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подтвердила, что ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии.

"Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут опасную нисходящую спираль. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета", - написала она в Х.

Позиция премьера Британии

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал угрозу Трампа ввести пошлины на союзников США "совершенно неправильной".

"Мы также ясно дали понять, что безопасность в Арктике важна для всего НАТО, и все союзники должны прилагать больше усилий для противодействия угрозе со стороны России в различных частях Арктики", - сказал он, сообщает BBC.

По его словам, Британия будем напрямую обсуждать с администрацией США анонсированные Трампом пошлины.