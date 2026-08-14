Зять Трампа впервые с января летит в Израиль говорить о Газе, - Axios

Издание пишет, что это будет первая поездка Кушнера в Израиль с января. Она происходит на фоне попыток Белого дома и Совета мира Дональда Трампа продвинуть следующий этап плана по Газе, который сосредоточен на разоружении ХАМАС и потенциальном выводе израильских войск.

При этом правительство Нетаньяху крайне скептически относится к американскому плану по Газе, а предстоящие выборы в октябре делают этот вопрос еще более политически деликатным.

"Мы сходимся во мнении относительно стратегической цели, но Израиль выразил некоторые сомнения по поводу плана, и мы хотим провести с ними переговоры, чтобы обеспечить координацию наших действий", - сказал представитель США, отметив при этом, что точные даты визита могут измениться.

По данным Axios, Кушнер планирует отправится в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным "высоким представителем" Совета мира в Газе. Он намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

Помимо этого, Кушнер может отправиться в другие страны Ближнего Востока для переговоров с региональными лидерами, которые участвуют в решении проблемы Газы.

Белый дом не хочет, чтобы израильские выборы затормозили реализацию следующего этапа плана. В то же время Нетаньяху не хочет идти на уступки, которые могли бы навредить ему в политическом плане. Но он также не хочет конфронтации с Трампом в преддверии выборов.

Axios уточняет, что Кушнер и Младенов хотят достичь взаимопонимания с Нетаньяху относительно дальнейших действий в Газе в течение следующих нескольких месяцев.

"Мы никуда не спешим. Мы хотим убедиться, что все шаги в Газе предпринимаются должным образом. Мы считаем, что наш план лучше, чем альтернативный", - сказал один из американских чиновников.