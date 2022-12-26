Свозят в госпитали десятками. В Донецкой и Луганской областях становится больше тяжелораненых оккупантов

Украинские военные регулярно наносят мощные удары по позициям российских оккупантов на востоке. Число "трехсотых" врагов постоянно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный захватчиками военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых солдат врага.

"В городе Горловка Донецкой области, из-за нехватки донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику", - добавили в Генштабе.