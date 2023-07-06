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Промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам, - Зеленский

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Четверг 06 июля 2023 16:40
Промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Количество жертв среди украинцев в результате российской агрессии напрямую зависит от поставок оружия странами Запада.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, истребители F-16 или любое другое вооружение, которое действительно необходимо нашей стране, позволит украинским защитникам "двигаться быстрее и спасти больше жизней".

"Ну, с другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, промедление приведет к большему количеству потерянных жизней", - подчеркнул Зеленский.

Промедление с истребителями

Напомним, страны-союзники Украины в июне приняли решение обучать наших пилотов управлению западными истребителями.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, союзники обещали начать тренировки еще в июне, но этого не произошло. Таким образом, график обучения начал сдвигаться, что задерживает и будущую передачу F-16.

При этом Зеленский заявлял, что некоторые союзники затягивают с графиком тренировок украинских пилотов.

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